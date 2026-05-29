Marcos Galperín respaldó a Milei con un posteo viral: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo?”

Resumen para apurados
- El empresario Marcos Galperín respaldó en la red social X al presidente Javier Milei al destacar once indicadores económicos positivos de su gestión en Argentina.
- El fundador de Mercado Libre basó su mensaje en datos del Banco Central sobre compra de divisas récord, reflejando su continuo apoyo al ajuste fiscal y la desregulación.
- La publicación se volvió viral y polarizó el debate entre quienes celebran la estabilidad financiera y quienes cuestionan el impacto social de las políticas oficiales.
Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y una de las fortunas más importantes del país con más de U$S7.500 millones, volvió a respaldar públicamente al Gobierno nacional. A través de su cuenta oficial de X, el empresario publicó un listado de indicadores económicos que, según sostuvo, reflejan una mejora significativa y marcan un punto de inflexión para la administración de Javier Milei.
"Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita", escribió Galperín para abrir su mensaje, y acto seguido enumeró: "Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE y economía creciendo, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando".
"¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla", cerró el empresario en su posteo, que acompañó con una infografía del Banco Central correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026.
De acuerdo con el informe del BCRA, el organismo sumó U$S447 millones, la segunda compra más alta del año. Con esta operación, el acumulado anual supera los U$S9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas proyectada para todo el año.
El respaldo de Galperín se suma a una serie de apoyos que el fundador de Mercado Libre ha manifestado de manera consistente desde la asunción de Milei. En distintas oportunidades, el empresario se expresó a favor de la orientación económica del Gobierno, en particular en lo referido al ajuste fiscal y a la desregulación.
Su posteo se convirtió rápidamente en uno de los más comentados en la red social, dividiendo las opiniones entre quienes celebran los números y quienes cuestionan la situación social y el impacto de las políticas oficiales.