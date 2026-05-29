Marcos Galperín respaldó a Milei con un posteo viral: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo?”

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y una de las fortunas más importantes del país con más de U$S7.500 millones, volvió a respaldar públicamente al Gobierno nacional. A través de su cuenta oficial de X, el empresario publicó un listado de indicadores económicos que, según sostuvo, reflejan una mejora significativa y marcan un punto de inflexión para la administración de Javier Milei.