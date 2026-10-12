"Nadie lo invitó": Yankelevich explicó por qué Darío Giordano estuvo en el homenaje a Romina Yan

Gustavo Yankelevich aclaró que Darío Giordano no fue invitado al homenaje a Romina Yan que se realizó en 2018 en el teatro Gran Rex. Según explicó el productor en Intrusos, el empresario asistió porque debía acompañar a Azul, una de las hijas que tuvo con la actriz, quien iba a cantar sobre el escenario junto a sus hermanos.
La aclaración surgió después de que volviera a viralizarse en las redes sociales un video de aquella noche, en el que Giordano hablaba de sus tres hijos. La grabación cobró repercusión en medio de las declaraciones de Valentín, hijo de Romina Yan y Giordano, sobre presuntos episodios de violencia que, según su testimonio, él y su hermano Franco habrían sufrido por parte de su padre.
En diálogo con Rodrigo Lussich, Yankelevich explicó que Azul tenía prevista una participación en el tributo y que Giordano decidió llevarla personalmente al teatro.
“Iba a cantar esa noche en el escenario junto con sus hermanos. Darío, en lugar de mandarla con otra persona, fue él”, relató. Cuando el conductor precisó que el empresario había llevado a su hija, el productor insistió: “La llevó él. La esperó y entonces dio la nota”.
De acuerdo con su versión, Giordano habló con la prensa después de dejar a Azul en el Gran Rex. Yankelevich cuestionó entonces sus declaraciones sobre la relación con los jóvenes. “Habló con los medios como si los chicos hubieran estado felices viviendo con él. Lo veo y no lo puedo creer”, expresó.
El productor señaló que, para ese momento, Franco y Valentín ya vivían con él desde hacía tres años. “Hacía ya tres años que los chicos vivían conmigo, pero él hablaba como si hubieran estado felices en su casa”, reiteró.
El relato de Yankelevich sobre sus nietos
Durante la entrevista, el productor también recordó cómo advirtió que algo podía estar ocurriendo con sus nietos. Según contó, Cris Morena fue quien primero le llamó la atención sobre la situación. “Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos”, recordó que le dijo.
Yankelevich relató que Franco le pidió ir a vivir con él, aunque al principio no le explicó los motivos. Más adelante, según su testimonio, el adolescente le contó un episodio de violencia que habría sufrido después de pedirle a su padre pasar una semana en la casa de su abuelo.
“Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”, recordó que le dijo Franco.
El productor explicó que la familia evitó hacer público el conflicto mientras avanzaba el proceso judicial para que los hermanos quedaran bajo su cuidado. “Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”, sostuvo.
También contó que, durante la intervención de profesionales, una médica le explicó que un movimiento reiterado de los ojos de Franco no era un tic. “Eso que está haciendo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza”, citó.
Según indicó, tras la denuncia y la intervención judicial, Franco y Valentín quedaron bajo su cuidado. “Los chicos piden a gritos que los escuchen”, expresó para explicar por qué decidió hablar públicamente.
Yankelevich agregó que resolvió intervenir después de recibir un llamado de la madre de una amiga de Valentín, quien le transmitió lo que el joven le había contado por teléfono. “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”, recordó.
Sobre los días posteriores a la denuncia, contó que acompañó de cerca a sus nietos y que iba al colegio para estar con ellos. “Iba al recreo largo para darle un abrazo y un beso, para que sienta amor”, relató sobre Valentín.
Cómo fue el homenaje a Romina Yan
ViveRo, noche de sueños se realizó el 5 de septiembre de 2018, fecha en la que Romina Yan habría cumplido 44 años. El espectáculo tuvo lugar en el teatro Gran Rex de Buenos Aires y fue organizado por Cris Morena y Gustavo Yankelevich.
La celebración se transmitió en vivo por Telefe y contó con una pantalla gigante instalada en el cruce de Diagonal Norte y Cerrito para quienes no pudieron ingresar a la sala.
Entre los artistas que participaron estuvieron Lali Espósito, Benjamín Rojas, Peter Lanzani, la China Suárez, Agustina Cherri, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Valeria Lynch, Patricia Sosa, Soledad Pastorutti, Sandra Mihanovich y Gerónimo Rauch. También subieron al escenario Franco, Valentín y Azul Giordano para cantar en recuerdo de su madre.