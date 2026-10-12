"Nadie lo invitó": Yankelevich explicó por qué Darío Giordano estuvo en el homenaje a Romina Yan

La aclaración surgió después de que volviera a viralizarse en las redes sociales un video de aquella noche, en el que Giordano hablaba de sus tres hijos. La grabación cobró repercusión en medio de las declaraciones de Valentín, hijo de Romina Yan y Giordano, sobre presuntos episodios de violencia que, según su testimonio, él y su hermano Franco habrían sufrido por parte de su padre.