El crudo relato del hijo de Romina Yan sobre el infierno que vivió con su papá y por qué se sacó el apellido Giordano

En ese contexto, explicó que ir al colegio representaba una forma de escapar temporalmente de lo que sucedía en su casa. “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”, contó. También dejó en claro que no reconocía a Giordano como una figura paterna. Cuando le preguntaron por qué no lo llamaba papá, respondió: “No, yo no le digo papá porque él no cumplió ese rol”.