Gustavo Yankelevich confirmó el calvario que vivieron sus nietos: "Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes"
El productor habló por primera vez sobre las agresiones físicas y psicológicas que, según relató, sufrieron Valentín y Franco, los hijos de Romina Yan, durante su infancia. Contó cómo se inició el proceso judicial para obtener su tenencia y por qué la familia decidió mantener el caso en silencio durante 12 años.
Después de 12 años de silencio, Gustavo Yankelevich habló públicamente por primera vez sobre la violencia que, según su testimonio, sufrieron sus nietos mayores, Valentín y Franco, de parte de su padre, Darío Giordano. El productor contó detalles del proceso judicial que atravesó la familia para conseguir la tenencia de los hijos de Romina Yan y explicó por qué decidieron no hacer pública la situación mientras intervenía la Justicia.
En diálogo telefónico con Intrusos (América), este lunes, Yankelevich se refirió a las declaraciones que Valentín hizo en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, en la que relató las situaciones que vivió junto a su hermano durante la infancia.
“Hacía solamente un mes que los chicos vivían conmigo”, recordó el productor, con la voz quebrada. Y explicó que la familia evitó mediatizar el caso para no perjudicar el proceso judicial. “Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”, afirmó.
Al recordar una frase de Valentín durante la entrevista con Infobae, “Mi abuelo me salvó la vida”, Yankelevich se emocionó y tuvo que interrumpir su relato. “Me estoy emocionando y me va a costar hablar”, expresó. También destacó que otras personas ayudaron a los jóvenes, entre ellas los periodistas.
“Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día”, sostuvo. Sin embargo, explicó que la tenencia se revisaba periódicamente y que inicialmente se la habían otorgado por tres meses. “Entonces ellos no hablaban porque a mí me dieron la tenencia por tres meses y no podían volver a su casa. Hubiera sido un desastre”, señaló.
Según contó, el seguimiento era constante. “Cada tres meses a mí me monitoreaban cómo estaban los chicos. No cada tres meses, todos los días monitoreaban”, aclaró. En ese contexto, las visitas a tribunales y las evaluaciones judiciales impedían que la familia hiciera públicas las denuncias, aunque los adolescentes querían contar su verdad.
La primera señal y el pedido de Franco
Durante la entrevista, el productor también reivindicó el papel de Cris Morena, abuela de los chicos y su expareja, quien, según relató, fue la primera en advertir que algo ocurría.
“La primera que notó esto fue Cris (Morena). Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó, y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, contó.
Yankelevich explicó que comenzó a observarlos con más atención. Al principio pensó que se trataba de algo pasajero, pero las señales se volvieron cada vez más evidentes.
Uno de los episodios que recordó ocurrió durante un almuerzo con Franco. El adolescente le dijo que quería irse a vivir con él, aunque en ese momento no le contó que sufría agresiones.
Ante el pedido, el productor intentó encontrar una alternativa gradual. Le propuso hablar con su padre para que le permitiera quedarse una semana en su casa y, si se sentía cómodo, evaluar más adelante la posibilidad de prolongar la convivencia.
Sin embargo, cuando habló con Darío Giordano y le planteó que Franco quería pasar una semana con él, recibió una respuesta que lo alarmó. “Y él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a venir’”, recordó.
La reacción lo llevó a sospechar que la situación era más grave de lo que había imaginado. Entonces decidió hablar nuevamente con su nieto y le pidió que le contara qué estaba pasando.
Según relató, Franco le reveló que su padre lo había golpeado después de enterarse de que quería quedarse unos días en la casa de su abuelo.
“Me dijo: ‘Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes’”, aseguró Yankelevich. “Recordar esto me cuesta mucho”, agregó.
Con el paso de los meses, Valentín también comenzó a hablar sobre lo que vivía. El productor contó que decidió sacar a los hermanos del colegio para que pudieran expresarse delante de él.
De acuerdo con su testimonio, ambos describían una situación que cambiaba cuando los adultos se retiraban de la casa. “Cuando ustedes vienen a casa es una persona y cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo”, repetían, según recordó.
La denuncia y la intervención de la Justicia
La decisión de avanzar con una denuncia llegó después de que la madre de una amiga de Valentín se comunicara con Yankelevich. El joven hablaba por teléfono con la chica y le contaba lo que atravesaba. Ella se lo transmitió a su madre, quien alertó al productor. “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”, recordó.
Desde entonces, Yankelevich comenzó a visitar a Valentín todos los días en el colegio. Según explicó, iba durante el recreo largo para abrazarlo y darle un beso, con el objetivo de que sintiera el afecto de su familia.
También pidió a Cris Morena, a Tomás Yankelevich y al resto de su entorno que le permitieran ocuparse personalmente de las gestiones. “Yo me hice cargo de esto”, afirmó.
El productor relató que retiró a los chicos de la escuela con autorización de su padre y los llevó a realizar la denuncia. “Se fueron con nada, con su mochilita”, contó.
Luego intervino la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces N° 6.
Según recordó, la familia esperó hasta las 23.30 para conocer una primera resolución. El juzgado autorizó que Franco y Valentín permanecieran con él durante el fin de semana y, el lunes siguiente, dispuso que la convivencia se extendiera por tres meses. “El lunes decidieron que se queden los chicos conmigo”, señaló.
La explicación médica sobre los movimientos de Franco
Durante la entrevista, Yankelevich también relató un episodio que, según dijo, influyó en la evaluación de los profesionales que intervenían en el caso.
El productor había advertido que Franco movía los ojos hacia arriba con frecuencia y pensaba que se trataba de un tic. Sin embargo, durante una entrevista con el equipo que analizaba la situación, una médica le dio otra explicación.
“Franco no tiene un tic. Eso que está haciendo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza”, le dijeron, según su relato.
Conmovido por los recuerdos, Yankelevich insistió en que la familia no buscó exponer públicamente lo sucedido durante años porque su prioridad era proteger a los chicos.
“Estos son mis nietos, existen. No estamos hablando de ficción”, manifestó. También recordó que les había explicado que podían criticarlo a él, pero que lo importante era resguardar a los adolescentes. “Van a hablar de mí, van a decir que soy un monstruo, pero acá lo que me importa son ustedes”, contó que les aseguró.
Qué pasó con Azul, la hermana menor
Por último, el productor se refirió a Azul Giordano, la hermana menor de Franco y Valentín. Explicó que los profesionales sugerían que los tres hermanos vivieran juntos, pero que él pidió que la niña continuara con su padre.
“Azul tenía seis años. Yo les pedí por favor que se quede con él, porque él nunca le había pegado a Azul”, afirmó.
Yankelevich explicó que decidió hablar públicamente para que otras familias conozcan los recursos institucionales disponibles ante situaciones de vulnerabilidad y violencia.
“Los chicos piden a gritos que los escuchen”, concluyó.