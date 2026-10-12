Gustavo Yankelevich confirmó el calvario que vivieron sus nietos: "Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes"

La denuncia y la intervención de la Justicia

La decisión de avanzar con una denuncia llegó después de que la madre de una amiga de Valentín se comunicara con Yankelevich. El joven hablaba por teléfono con la chica y le contaba lo que atravesaba. Ella se lo transmitió a su madre, quien alertó al productor. “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”, recordó.