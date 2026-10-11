Video: qué decía Darío Giordano sobre su relación con sus hijos y el recuerdo de Romina Yan

Resumen para apurados
- Reapareció una entrevista de Darío Giordano tras las denuncias de su hijo Valentín Yankelevich, quien reveló haber sufrido violencia física y psicológica en su infancia.
- En el archivo, Giordano elogiaba el vínculo con sus hijos y el legado de Romina Yan, un relato que contrasta con el distanciamiento y el apoyo que brindó Gustavo Yankelevich.
- El testimonio expone una profunda fractura en la familia, descartando un acercamiento debido a la falta de reconocimiento y disculpas por parte del viudo de la actriz.
Valentín Yankelevich contó que sufrió violencia física y psicológica por parte de su papá, Darío Giordano, durante su infancia, una revelación que volvió a poner el foco en la historia familiar del hijo de Romina Yan. En las últimas horas, salió a la luz un video de una entrevista que el viudo de la actriz concedió hace algunos años, en la que hablaba de su relación con sus hijos y de cómo mantenían vivo el recuerdo de su mamá.
En aquella conversación, Giordano recordó a Romina con emoción y se refirió a la importancia de que sus hijos conozcan y valoren la historia de su mamá. También destacó el camino artístico que siguieron y cómo le resulta verla reflejada en ellos.
Qué decía Darío Giordano sobre sus hijos y el recuerdo de Romina Yan
Al hablar sobre lo que más recordaba de la actriz, Giordano hizo una distinción entre la imagen pública de Romina y la mujer que él conoció durante su relación. “A ver, a mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Es verdad. Mi Ro, que como digo a veces, tiene más que ver con eso, ¿no?”, expresó.
Luego, destacó algunas de las cualidades que más valoraba de ella y el recuerdo que permanece en su vida: “La recuerdo como una persona maravillosa que unía... Y eso estará siempre conmigo y con todos”.
Durante la entrevista, también se refirió a cómo imaginaba que sus hijos atravesaban la ausencia de su mamá y a la importancia de hablar con ellos sobre su historia familiar. “Los nenes, me imagino también, no sé cómo debe ser eso, pero siempre estar hablando con ellos de ella, me imagino, mostrar cosas, imágenes, videos”, contó.
En ese sentido, remarcó la importancia de compartir con ellos los recuerdos de la actriz y transmitirles el valor de su legado.“Es eso, es entender también esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo”, sostuvo.
La emoción de Darío Giordano al ver a sus hijos sobre el escenario
En otro tramo de la conversación, el viudo de Romina Yan habló sobre la carrera artística de sus hijos y la emoción que le genera verlos desarrollar sus propios caminos en un ámbito que también formó parte de la vida de la actriz. “Así que nada, verlos también a ellos arriba del escenario, el escenario que... que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizador”, expresó.
Sus palabras reflejaron el lugar que ocupa el recuerdo de Romina en la vida familiar y la conexión que encuentra entre la trayectoria de la actriz y el presente artístico de sus hijos.
El testimonio de Valentín Yankelevich sobre su relación con Darío Giordano
Las declaraciones de Giordano adquieren un nuevo contexto después de que Valentín Yankelevich hablara públicamente sobre su infancia y la relación con su padre.
En su testimonio, Valentín contó que tanto él como su hermano Franco sufrieron violencia física y psicológica por parte de Giordano. También explicó que decidió alejarse de su hogar y que, con el paso de los años, no logró reconstruir el vínculo con su padre.
El joven sostuvo que una reconciliación podría haber sido posible si Giordano hubiera reconocido lo sucedido y pedido perdón. Sin embargo, afirmó que actualmente no mantienen relación. Además, destacó el papel que tuvo su abuelo, Gustavo Yankelevich, en ese período de su vida y la contención que recibió de él.