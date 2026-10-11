Video: qué decía Darío Giordano sobre su relación con sus hijos y el recuerdo de Romina Yan

Valentín Yankelevich contó que sufrió violencia física y psicológica por parte de su papá, Darío Giordano, durante su infancia, una revelación que volvió a poner el foco en la historia familiar del hijo de Romina Yan. En las últimas horas, salió a la luz un video de una entrevista que el viudo de la actriz concedió hace algunos años, en la que hablaba de su relación con sus hijos y de cómo mantenían vivo el recuerdo de su mamá.