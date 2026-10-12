Qué decía Romina Yan sobre Darío Giordano: el video que resurgió tras el testimonio de Valentín Yankelevich
Un video de Romina Yan hablando de su amor por Darío Giordano se viralizó tras el crudo testimonio de su hijo Valentín Yankelevich, quien reveló los maltratos que asegura haber sufrido durante su infancia.
Resumen para apurados
- Un video de Romina Yan elogiando a Darío Giordano se viralizó en redes tras la denuncia pública de su hijo Valentín por maltratos sufridos en su infancia.
- Tras la muerte de Yan en 2010, el joven sufrió agresiones paternas hasta que su abuelo Gustavo Yankelevich obtuvo su custodia judicial y él cambió su apellido.
- El archivo expone el contraste entre la vida pública del matrimonio y el conflicto familiar posterior, reabriendo el debate sobre el entorno tras el duelo.
Las redes sociales rescataron un fragmento audiovisual del pasado que generó profunda conmoción en las audiencias digitales. Un archivo difundido por la cuenta de Instagram de la revista Paparazzi muestra una distendida charla entre la actriz Romina Yan y el conductor Guido Kaczka. Allí, la artista expresaba el apasionado amor que sentía por su entonces pareja Darío Giordano, en un testimonio que hoy cobra una resonancia totalmente distinta tras las recientes declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich.
En aquel registro de televisión, Romina recordaba los inicios de su vida familiar y describía el vínculo que los unía, mucho antes de que sus hijos enfrentaran la pérdida de su madre en septiembre de 2010. "Ese pibe da la vida por mí; a mí me impresiona el amor que me tiene", aseguraba la recordada protagonista de Chiquititas durante la conversación conducida por Kaczka.
En la misma entrevista, el presentador le comentaba entre sonrisas que su hijo Franco sería "un torito como el padre". Ante esa observación, la actriz respondía con entusiasmo sobre la admiración mutua que existía en la pareja. "Yo puedo hablar horas de él. Estoy muy enamorada porque siempre tuve ganas de casarme y encontré a un tipo bárbaro", afirmaba en el fragmento grabado hace más de dos décadas.
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Las revelaciones de Valentín Yankelevich sobre su infancia
El fuerte contraste con este documento de archivo surgió a partir de las declaraciones que brindó Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, al romper el silencio sobre el calvario que asegura haber vivido junto a su padre Darío Giordano. En una reciente entrevista con Infobae, el joven de 23 años relató que, tras el fallecimiento de su madre, la convivencia en el hogar se transformó en un entorno marcado por maltratos físicos y psicológicos.
Según el relato del joven piloto, las situaciones de agresión se volvieron cotidianas cuando él tenía apenas nueve o diez años. "Eran golpes, gritos y maltrato; la jornada escolar se había convertido en mi único momento de tranquilidad", expresó.
La intervención de Gustavo Yankelevich y el camino judicial
Ante la gravedad del panorama expuesto por el nieto de María Cristina "Cris Morena" De Giacomi, la historia de la familia de Romina Yan dio un giro definitivo cuando su abuelo materno acogió a Valentín y a su hermano Franco lejos de la custodia de Giordano. Tras recurrir inicialmente a sus abuelos paternos sin obtener la protección deseada, los jóvenes acudieron a Gustavo Yankelevich, quien inició un extenso proceso en la Justicia.
El trámite en los tribunales derivó en la obtención de la tenencia definitiva a favor del reconocido productor audiovisual, un hecho que Valentín definió como determinante para su vida. "Mi abuelo me devolvió las ganas de vivir", sostuvo el joven, quien al cumplir los 18 años tomó la decisión legal de adoptar formalmente el apellido materno.
Actualmente, el exproductor Giordano mantiene una vida perfil bajo y alejada de los medios tras haber rehecho su entorno familiar en 2014 junto a la chef Milen Algañarás.