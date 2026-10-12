Qué decía Romina Yan sobre Darío Giordano: el video que resurgió tras el testimonio de Valentín Yankelevich

En aquel registro de televisión, Romina recordaba los inicios de su vida familiar y describía el vínculo que los unía, mucho antes de que sus hijos enfrentaran la pérdida de su madre en septiembre de 2010. "Ese pibe da la vida por mí; a mí me impresiona el amor que me tiene", aseguraba la recordada protagonista de Chiquititas durante la conversación conducida por Kaczka.