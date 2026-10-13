Nobel de Economía: las familias definen la macro y no al revés

Durante décadas, la macroeconomía se pareció bastante a la meteorología tradicional: miraba las grandes tormentas desde satélites lejanos, medía la presión atmosférica global y dictaba pronósticos generales mientras la gente de a pie abría o cerraba el paraguas según su propia intuición. La Real Academia Sueca de Ciencias decidió premiar a los dos teóricos que cambiaron esa percepción para siempre. El Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel 2026 fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall (83 años, Universidad de Stanford) y Michael Woodford (71 años, Universidad de Columbia) por sentar los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.
Dicho sin la jerga técnica, el Nobel premió a los hombres que demostraron que la marcha general de un país no depende de fórmulas abstractas caídas del cielo, sino de millones de decisiones cotidianas tomadas de abajo hacia arriba por familias y empresas. Y, sobre todo, a quienes diseñaron el instrumental con el que los bancos centrales y los ministerios de finanzas de todo el planeta intentan amortiguar los golpes de las crisis.
La distinción clásica entre micro y macro solía ser una frontera: la microeconomía miraba al consumidor en la góndola o a la PyMe fijando precios y la macro trataba con agregados gigantes como el Producto Bruto Interno, el desempleo nacional o la inflación general.
El gran aporte de Hall y Woodford consistió en dinamitar esa frontera. Durante la segunda mitad del siglo XX, las viejas recetas keynesianas solían pensar que el Estado podía prender o apagar la máquina de la demanda pública como quien manipula un grifo, asumiendo que los ciudadanos reaccionarían siempre igual. Hall y Woodford demostraron que eso era una ilusión.
Hall revolucionó la comprensión del consumo y el mercado laboral. En sus investigaciones pioneras, demostró que las familias no deciden qué comprar mirando únicamente el sueldo que cobraron este mes, sino proyectando sus ingresos a lo largo de la vida. Si el público prevé que vendrán tiempos duros o mayores impuestos, ajustará el cinturón de inmediato, volviendo inútil cualquier plan de estímulo artificial.
Woodford completó el andamiaje construyendo los cimientos del modelo “neokeynesiano” contemporáneo. Introdujo dos elementos cruciales del mundo real: las rigideces (los precios y salarios no cambian mágicamente de la noche a la mañana) y el rol decisivo de las expectativas.
Woodford probó que la herramienta más poderosa de un banquero central no es mover medio punto la tasa de interés hoy, sino convencer a la sociedad sobre lo que hará mañana. La credibilidad y la comunicación pasaron a ser variables matemáticas de primer orden. Como señaló el comité sueco, el modelo de Woodford permitió entender cómo responder de forma efectiva ante “shocks de oferta” (como una suba drástica del petróleo o una sequía) y perturbaciones de demanda, evitando que una turbulencia pasajera derive en una recesión prolongada.
El “caso argentino”
La distinción resuena con especial fuerza en la Argentina, un país que parece haber experimentado en carne viva cada uno de los dilemas teóricos que Hall y Woodford modelizaron en sus pizarras. Quienes siguen la tradición académica local destacan que los estudios de Woodford fueron el soporte conceptual de los esquemas de “metas de inflación” que se ensayaron en diversos países de la región y en el Banco Central argentino durante la gestión de Federico Sturzenegger.
Dos miradas
Desde esa óptica, economistas de perfil ortodoxo e institucional suelen subrayar que Woodford demostró que sin un ancla de credibilidad no hay política monetaria que funcione: si la sociedad percibe que el Banco Central emitirá o modificará su conducta ante el menor conflicto político, las expectativas se desalinean y la inflación se vuelve inercial.
En la otra vereda, analistas heterodoxos suelen dialogar críticamente con la herencia de Woodford y Hall: coinciden en la relevancia de las rigideces de precios y en los efectos asimétricos de los shocks de oferta (como las devaluaciones bruscas que pulverizan el poder de compra), pero recuerdan que en economías bimonetarias con escasez crónica de reservas, la coordinación de expectativas no se resuelve únicamente con declaraciones creíbles o tasas de interés, sino con acuerdos de precios, estabilidad cambiaria y anclas distributivas.
Los galardones entregados en Estocolmo (dotados este año con 12 millones de coronas suecas, aproximadamente 1,2 millones de dólares) suceden al reconocimiento de 2025 otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus teorías sobre la innovación y la destrucción creativa.
Si el año pasado la Academia premió a quienes descifraron cómo crecen las economías hacia el futuro, este 2026 eligió a quienes nos enseñaron a no caernos del precipicio en el presente.
Gracias a Hall y Woodford, la ciencia económica entendió que una economía no es un motor mecánico al que se le inyecta combustible por decreto. Es, en cambio, una red viva de millones de personas que observan, anticipan y deciden.