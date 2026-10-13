Nobel de Economía: las familias definen la macro y no al revés

Durante décadas, la macroeconomía se pareció bastante a la meteorología tradicional: miraba las grandes tormentas desde satélites lejanos, medía la presión atmosférica global y dictaba pronósticos generales mientras la gente de a pie abría o cerraba el paraguas según su propia intuición. La Real Academia Sueca de Ciencias decidió premiar a los dos teóricos que cambiaron esa percepción para siempre. El Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel 2026 fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall (83 años, Universidad de Stanford) y Michael Woodford (71 años, Universidad de Columbia) por sentar los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.