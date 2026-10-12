El Nobel de Economía 2026 fue para Robert Hall y Michael Woodford por sus aportes a la estabilización macroeconómica

En 2025, el Premio Nobel de Economía fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, reconocidos por sus investigaciones sobre el crecimiento económico impulsado por la innovación y la destrucción creativa. El historiador económico Mokyr recibió la mitad del galardón por identificar los prerrequisitos culturales y científicos que permiten un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico. En tanto que Aghion y Howitt compartieron la otra mitad del premio por desarrollar la teoría matemática de la destrucción creativa, que explica cómo las nuevas innovaciones reemplazan a los mercados y productos antiguos.