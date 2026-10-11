Anne Carson, la flamante Nobel que no hay que dejar de leer

Con la boca se habla y se besa. Ya lo sabemos. Barthes nos había enseñado bastante sobre las conexiones entre el aparato fonatorio y el oscular y el modo en el que la experiencia erótica altera la voz y el lenguaje. El ósculo era un tipo de beso. Aprendimos eso hace muchos años en las clases de latín. No eran tan aburridas como pueden parecer. Pero me distraigo y lo que quiero decir es que al leer esta charlita tenemos la sensación de que la corriente de emociones que experimenta quien borronea las palabras sube, sube. Sube desde el sexo a la boca y sale por la garganta produciendo un sonido afectado, una intensidad diferente. Esta intensidad o este exceso de la voz es una actitud que, tradicionalmente, se ha considerado femenina. La misma Carson propone esta idea en un ensayo posterior, “El género del sonido”, que leí, re leí, cité y enseñé a mis estudiantes todas las veces que pude: juzgamos a las personas en gran medida a partir de los sonidos apropiados o inapropiados que producen y, un proyecto importante de cultura patriarcal desde la Antigüedad hasta nuestros días, ha sido “poner una puerta en la boca de las mujeres”, asociando deliberadamente el sonido femenino con “la monstruosidad, el desorden y la muerte”. Las voces de las mujeres, afirma Carson, generan “sonidos que los hombres están indispuestos a escuchar”. Significativamente, esos sonidos están vinculados a las hendiduras del cuerpo femenino (fuentes de intenso placer o bien de intenso dolor) y contaminan o perturban los espacios regulados o el rango de escucha masculino. ¿Qué te pasa en la voz? ¿Qué nos pasa en la voz?