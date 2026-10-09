Pizza de avena para principiantes: la receta saludable y proteica para resolver tus cenas en pocos minutos
La receta de pizza de avena es una alternativa nutritiva y ligera que reemplaza las harinas refinadas por grano entero. Una nutricionista compartió una versión económica que se procesa en minutos y logra una base crocante sin amasar
Resumen para apurados
- La nutricionista Rocío Tordini difundió en redes una receta de pizza de avena para ofrecer una cena rápida, proteica y saludable que reemplace las harinas refinadas.
- La masa se elabora licuando avena, huevo y agua, sin necesidad de fermentado ni amasado, lo que suma fibra soluble para regular el colesterol y prolongar la saciedad.
- Esta alternativa económica facilita incorporar hábitos saludables en la rutina diaria, permitiendo adaptar platos tradicionales sin resignar tiempo ni valor nutricional.
Una de las comidas a las que recurrimos cuando al reloj se le agotan las horas y la cantidad de tareas no nos permite abocarnos a preparaciones demasiado laboriosas es la pizza. Con una vuelta de tuerca y sin dedicar más tiempo podemos hacr que este menú se alinee con la recomendación de nutricionistas y especialistas de la salud. La pizza de avena se consolida como una de las opciones ideales para disfrutar de un menú clásico en una versión equilibrada y de fácil digestión.
Sustituir la masa tradicional de harina de trigo por avena de grano entero aporta una cantidad significativa de fibra soluble (betaglucanos), un compuesto clave para regular los niveles de colesterol en sangre, mejorar la digestión y prolongar la saciedad por más tiempo. Al sumar el huevo y el queso, la preparación adquiere un excelente valor proteico que ayuda a mantener la masa muscular y estabilizar los picos de glucemia. Además, la combinación con tomate fresco y vegetales frescos sobre la cubierta la convierte en una opción completa, baja en sodio y rica en vitaminas para cerrar el día de forma saludable.
Una alternativa práctica y económica para la rutina diaria
Más allá de sus destacadas virtudes nutricionales, la gran ventaja de esta propuesta radica en su extrema practicidad. No requiere procesos de levado, fermentación ni amasado complejo: la mezcla se integra por completo en procesadora y se moldea directo sobre la placa para horno en cuestión de minutos, utilizando insumos básicos de la alacena.
Esta nutritiva preparación de pizza de avena fue publicada en Instagram por la licenciada en nutrición deportiva Rocío Tordini, creadora de la cuenta @nutri.recipes, quien resaltó el resultado de esta preparación: "A mí la verdad me encantó cómo quedó, quedó la base bien crocante y ni se nota que tiene avena".
Paso a paso para preparar la pizza de avena
Ingredientes
- 1 taza grande de avena instantánea (150 g)
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- ¼ taza de agua (o un poco más según la consistencia)
- Salsa de tomate a gusto
- Queso por salut o mozzarella a gusto
- Rodajas de tomate fresco, rúcula o aceitunas para decorar
1. En el vaso de la procesadora o licuadora, colocar la avena instantánea junto con la pizca de sal, el huevo y el agua. Procesar durante un minuto hasta lograr una masa uniforme y ligeramente pegajosa.
2. Volcar la mezcla sobre una placa para horno previamente aceitada. Con las manos húmedas (paso clave para evitar que la masa se pegue a los dedos), estirar suavemente dando la clásica forma circular de pizza.
3. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos hasta que la base esté firme, dorada y armada.
4. Retirar del horno, cubrir con la salsa de tomate, el queso por salut y las rodajas de tomate. Regresar al horno durante 5 minutos para que el queso se funda por completo y servir caliente.