Pizza de avena para principiantes: la receta saludable y proteica para resolver tus cenas en pocos minutos

Una de las comidas a las que recurrimos cuando al reloj se le agotan las horas y la cantidad de tareas no nos permite abocarnos a preparaciones demasiado laboriosas es la pizza. Con una vuelta de tuerca y sin dedicar más tiempo podemos hacr que este menú se alinee con la recomendación de nutricionistas y especialistas de la salud. La pizza de avena se consolida como una de las opciones ideales para disfrutar de un menú clásico en una versión equilibrada y de fácil digestión.