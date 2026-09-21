Asesinaron a un hombre en Salta durante una celebración religiosa: hay dos sospechosos detenidos

Resumen para apurados
- Dos jóvenes fueron detenidos en Salta acusados de matar a golpes y puñaladas a su padrastro tras una discusión durante una fiesta religiosa el domingo a la madrugada.
- El ataque se desató en los baños tras una disputa verbal. La víctima intentó huir herida, pero se desplomó a los pocos metros antes de poder ser asistida por personal médico.
- La Justicia aguarda los resultados de la autopsia y peritajes criminalísticos para definir la causa de muerte e imputar formalmente a los dos sospechosos detenidos.
Un hombre murió tras ser atacado a golpes y con un arma blanca durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Manuel de Rosas, en las inmediaciones del río Vaqueros, en Salta. Por el crimen, la Justicia ordenó detener a dos jóvenes que, según fuentes vinculadas a la investigación, serían hijastros de la víctima.
El episodio ocurrió cuando finalizaba una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña que se desarrollaba en un predio de la zona. Cerca de las 5.30, el Sistema de Emergencias 911 recibió un aviso sobre una pelea que se habría iniciado en el sector de los baños.
De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, la víctima habría mantenido una discusión con dos jóvenes, un hombre y una mujer de entre 19 y 23 años. El enfrentamiento habría pasado rápidamente de los cruces verbales a una agresión física.
Durante el ataque, el hombre habría recibido una feroz golpiza y también una herida provocada con un elemento cortante. Aún resta establecer con precisión qué arma fue utilizada y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.
La víctima logró salir del lugar, pero murió poco después
Testigos que permanecían en el predio señalaron que el hombre logró abandonar el sector donde se produjo la pelea. Sin embargo, cayó herido a pocos metros.
Una ambulancia acudió al lugar tras el aviso al 911, aunque el personal médico constató que la víctima ya había fallecido. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad.
Los testimonios recogidos durante las primeras horas de la pesquisa permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por la víctima y los sospechosos después del enfrentamiento.
Ahora, los investigadores buscan determinar cómo comenzó la pelea, si existían conflictos previos entre los involucrados y qué ocurrió exactamente durante los minutos que precedieron a la muerte.
Dos detenidos por el crimen en barrio Juan Manuel de Rosas
Efectivos de la Dirección General de Investigaciones trabajaron sobre las declaraciones de quienes se encontraban en el lugar y lograron localizar a los dos principales sospechosos.
Ambos jóvenes quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia. Fuentes vinculadas al expediente indicaron que tendrían un vínculo familiar con la víctima y serían sus hijastros.
Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial y no se informaron oficialmente las imputaciones que podrían enfrentar. Los investigadores continúan reuniendo testimonios y elementos que permitan determinar las responsabilidades individuales.
En paralelo, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística realizó distintas tareas en el predio donde ocurrió el ataque. Se preservó la escena, se documentó el lugar y se buscaron indicios que permitan establecer cómo se produjo la agresión.
La autopsia será clave para determinar cómo murió
Una de las principales medidas dispuestas por la Justicia es la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima.
El examen forense permitirá establecer con precisión la causa de la muerte, determinar las lesiones que presentaba el hombre y establecer si la herida provocada con un arma blanca tuvo incidencia directa en el desenlace.
La investigación también apunta a determinar si el elemento utilizado durante el ataque pudo ser localizado y establecer qué ocurrió desde el momento en que comenzó la pelea hasta que la víctima cayó sin vida.
Mientras avanzan esas pericias, los dos jóvenes permanecen detenidos y la Justicia espera reunir los resultados de la autopsia, los informes de Criminalística y nuevos testimonios para avanzar en la reconstrucción del crimen ocurrido durante la celebración religiosa.