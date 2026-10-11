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"Fue el peor triplete de mi carrera": la frustración de Franco Colapinto tras un nuevo abandono en Singapur

Tras abandonar en la vuelta 30 del Gran Premio de Singapur por fallas en la transmisión, Franco Colapinto expresó su profunda frustración. Alpine cierra en cero un triplete negro marcado por errores, sanciones y serios problemas mecánicos que golpearon duro al piloto argentino.

Franco Colapinto habló tras abandonar el GP de Singapur.
Franco Colapinto habló tras abandonar el GP de Singapur. Imagen: ESPN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de F1 este domingo tras sufrir una falla en la transmisión de su monoplaza Alpine en la vuelta 30.
  • El piloto argentino padeció problemas mecánicos reiterados, errores y sanciones durante la gira, completando una racha de cinco carreras consecutivas sin sumar puntos para el equipo.
  • Colapinto buscará recuperarse en la inminente gira americana, que incluye los Grandes Premios de Estados Unidos, México y Brasil, para revertir la crisis deportiva de Alpine.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto no ocultó su desazón tras un domingo para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Con el coche detenido en los garajes y la competencia aún en marcha sobre el callejero de Marina Bay, el argentino dio la cara en el corralito de prensa para analizar una carrera que volvió a terminar de forma prematura.

Qué le pasó al auto de Colapinto: la razón por la que debió abandonar el GP de Singapur

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"Tuve un problema con la transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Es una pena tener dos problemas en dos carreras", lamentó el piloto de Alpine. El fallo técnico se sumó al inconveniente eléctrico del sábado durante la prueba Sprint, configurando un fin de semana lleno de decepción en un circuito de extremo desgaste físico, marcadas dificultades de fiabilidad, altísima humedad y un calor sofocante.

Un combo de fallas y un golpe duro al rendimiento

Las frases del pilarense reflejaron el peso del momento. "No estoy viviendo el mejor de los momentos, fue el peor triplete de mi carrera", confesó con amargura. La gira asiática se transformó en una malaria de resultados para Colapinto: un combo letal que incluyó el error inicial en Bakú al tocarse con su compañero, fallas constantes de componentes, penalizaciones de grilla y lesiones de neumáticos que tiraron abajo las oportunidades desde las citas en Monza, Bakú y Madrid.

La racha golpea de lleno las aspiraciones de la escudería francesa. Alpine viene acumulando un registro preocupante: ya son cinco carreras en las que el equipo no suma absolutamente nada. La consecuencia pesa en la tabla general, ya que Alpine se va en cero de este triplete y fue superado ampliamente por sus rivales directos en la lucha del campeonato.

El objetivo de resetear para la gira americana

A pesar del trago amargo en Marina Bay, el argentino apunta a dar vuelta la página de cara al tramo final de la temporada. "Así hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más me gusta con Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que hacer un reseteo ahora porque fueron fines de semana muy duros", remarcó.

El calendario le dará un breve respiro antes de encarar la recta decisiva. "Quedan dos tripletes más; será duro, pero hay muchas oportunidades y hay que revertir este momento malo que estamos pasando", concluyó Colapinto, confiado en recuperar el andar del A526 y dejar atrás la racha negativa en el continente americano.

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