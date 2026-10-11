"Fue el peor triplete de mi carrera": la frustración de Franco Colapinto tras un nuevo abandono en Singapur

Un combo de fallas y un golpe duro al rendimiento

Las frases del pilarense reflejaron el peso del momento. "No estoy viviendo el mejor de los momentos, fue el peor triplete de mi carrera", confesó con amargura. La gira asiática se transformó en una malaria de resultados para Colapinto: un combo letal que incluyó el error inicial en Bakú al tocarse con su compañero, fallas constantes de componentes, penalizaciones de grilla y lesiones de neumáticos que tiraron abajo las oportunidades desde las citas en Monza, Bakú y Madrid.