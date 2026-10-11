Qué le pasó al auto de Colapinto: la razón por la que debió abandonar el GP de Singapur

El abandono se produjo a la altura de la curva 7 del circuito urbano mientras el pilarense marchaba en la posición 13, lugar al que había escalado tras el ingreso a boxes de su compañero de equipo, Pierre Gasly. En ese tramo de la carrera, Colapinto lograba mantener un ritmo competitivo y sostenía una ventaja superior a un segundo sobre Isack Hadjar. Sin embargo, el vehículo se detuvo sorpresivamente en una zona de escape.