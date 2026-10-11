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Qué le pasó al auto de Colapinto: la razón por la que debió abandonar el GP de Singapur

Tras severas fallas de balance en la clasificación y un despiste en la Sprint, una avería en la transmisión dejó fuera al argentino en la vuelta 31.

Colapinto habló tras el abandono de su auto. Imagen: ESPN
Colapinto habló tras el abandono de su auto. Imagen: ESPN
Hace 58 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto abandonó este domingo el GP de Singapur de F1 tras sufrir una falla en la transmisión de su Alpine en la vuelta 31.
  • El piloto venía de un fin de semana adverso tras clasificar 16° por problemas de balance y sufrir un apagón eléctrico en la carrera Sprint.
  • El argentino busca reiniciar su rendimiento tras cerrar una dura gira asiática sin puntos por la falta de confiabilidad de su monoplaza.
Resumen generado con IA

A pesar de sus deseos de pelear arriba, Franco Colapinto debió despedirse prematuramente del Gran Premio de Singapur tras quedarse sin tracción en la vuelta 31/62 en el exigente trazado callejero. El argentino había anticipado las dificultades de la pista, pero se mostró optimista en la previa: “Si elegimos bien podemos sumar puntos”, advirtió a ESPN minutos antes de la largada. Sin embargo, una avería en su auto lo relegó fuera de la competencia.   

Fórmula 1: Verstappen triunfó y Colapinto abandonó la Sprint de Singapur

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El abandono se produjo a la altura de la curva 7 del circuito urbano mientras el pilarense marchaba en la posición 13, lugar al que había escalado tras el ingreso a boxes de su compañero de equipo, Pierre Gasly. En ese tramo de la carrera, Colapinto lograba mantener un ritmo competitivo y sostenía una ventaja superior a un segundo sobre Isack Hadjar. Sin embargo, el vehículo se detuvo sorpresivamente en una zona de escape.

Problemas mecánicos en el A526

Pese a que logró reiniciar el monoplaza y conducirlo hasta los garajes con el motor encendido para evitar el ingreso del Safety Car, el desperfecto técnico no le permitió continuar. Desde los boxes, la escudería Alpine advritió que la causa del retiro podría deberse a una falla en la línea de transmisión y en la caja de cambios del monoplaza A526.

"Hay que ver que pasó con el equipo, entender. Se viene la parte del año que mas me gusta. Tengo que hacer un reset y volver a empezar, porque no estuve teniendo el mejor de los momentos y tuve la peor triple fecha de mi carrera", advirtió Colapinto a ESPN tras su salida. 

La gravedad de la avería provocó un emotivo mensaje por radio de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, quien le transmitió un sincero: “Perdón, amigo”. La estructura francesa informó que esperará la revisión técnica completa al término de la competencia para determinar las causas exactas de la rotura.

Un fin de semana complejo desde la clasificación

El desenlace de este domingo coronó una de las presentaciones más complejas para el argentino en lo que va del calendario 2026 de la Fórmula 1. Las complicaciones en Singapur habían comenzado durante la prueba de clasificación del viernes, cuando quedó posicionado en el casillero 16 tras sufrir severos inconvenientes en el comportamiento de su auto.

“La Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance. Fue un desastre, de los peores balances en mucho tiempo”, había declarado el piloto con visible frustración tras impactar levemente contra el muro por sobreviraje y perder potencia de batería en las rectas.

Cierre accidentado por tierras asiáticas

La tendencia negativa continuó el sábado durante la carrera Sprint. En medio de una pista húmeda tras las lluvias en Marina Bay, el monoplaza del pilarense sufrió un apagón eléctrico completo mientras los vehículos giraban en régimen de auto de seguridad tras el despiste de George Russell, obligándolo a abandonar a pocos minutos del inicio de la prueba corta.

Con este retiro en la vuelta 31 del Gran Premio, Colapinto cierra un paso complicado por tierras asiáticas, donde la falta de confiabilidad del A526 impidió que pudiera pelear por ingresar en la zona de puntos.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco Colapinto
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