GP de Singapur: Verstappen ganó y Colapinto se quedó fuera a mitad de carrera

Este sábado se disputó la la clasificación para la carrera del domingo en Singapur. Los pronósticos no eran auspiciosos para Franco Colapinto que ya venía de una actuación poco deslumbrante en el Sprint del sábado tras varias complicaciones donde el piloto argentino sufrió con el balance de su Alpine y hasta terminó golpeando la pared, producto del sobreviraje que tenía su A526 y que lo llevaba a tener que corregir todo el tiempo el volante en las curvas.

Más tarde, en la fase de clasificación Franco Colapinto logró el 7° mejor tiempo de vuelta a 10 minutos del inicio de la Q1. eL piloto sin embargo se sorprendió por el rendimiento de su Alpine en la Q2 después de haber tenido un paso mejor en la Q1, alejándose por más de dos segundos del mejor tiempo. A siete minutos del fin de la segunda instancia de la clasificación, quedarían fuera de la zona de puntos Gasly, Ocon, Bearman, Sainz, Colapinto y Bortoleto.

“Se sentía bien y mucho en la Q1 y se veía que quedaba por mejorar, pero no sé, la Q2 fue un desastre”, confesó el piloto tras la instancia de pases. El ex-Williams largará 15º por la penalización de George Russell y el objetivo será avanzar, pero superar autos en Singapur no es para nada sencillo. “Es difícil pasar acá, pero lo intentaremos”, cerró.