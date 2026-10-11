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GP de Singapur: Verstappen ganó y Colapinto se quedó fuera a mitad de carrera

El argentino quedó lejos de meterse en el grupo de los diez para llegar a Q3 el sábado. Getty Images
El argentino quedó lejos de meterse en el grupo de los diez para llegar a Q3 el sábado. Getty Images

El piloto argentino sufrió una avería en la vuelta 31 y debió despedirse del circuito callejero de Marina Bay. Colapinto ya había sufrido problemas técnicos durante la carrera sprint y en la clasificación debió lidiar con el balance de su A526.

Hace 1 Hs

Cómo quedó la grilla de los primeros 10 en Singapur

1. Max Verstappen - Red Bull

2. Charles Leclerc - Ferrari

3. Kimi Antonelli - Mercedes 

4. Lando Norris - McLaren 

5. Oscar Piastri - McLaren 

6. Lewis Hamilton - Ferrari

7. Liam Lawson - Racin Bulls 

8. Nico Hulkenberg - Audi 

9. George Russel - Mercedes 

10- Isack Hadjar - Red Bull 

Verstappen brilló el GP de Singapur

El piloto que ya había logrado la pole position y se había consagrado primero en el Sprint del sábado.

Max Verstappen el ganador del GP de Singapur

Verstappen triunfó en el GP de Singapur tras una espina de años. El piloto nunca había triunfado en el circuito de Marina Bay.

Última vuelta de carrera

Verstappen se mantiene primero seguido de Leclerc y Antonelli.

Colapinto habló tras la avería

El piloto argentino lamentó el nuevo inconveniente que lo dejó fuera de carrera y pidió analizar lo ocurrido para encontrar una explicación. “Hay que entender qué pasó y obviamente es una pena”, expresó tras el GP de Singapur.

Verstappen firme en el último tramo de la carrera

En la vuelta 59, Verstappen se mantiene primero por amplia ventaja. Se encuentra a 8 segundos de Leclerc que se mantiene en el sgundo lugar. 

El desconcierto de Colapinto tras la avería

El argentino detectó una falla en su Alpine durante la vuelta 12 y avisó por radio que algo se había roto. Stuart Barlow intentó encontrar una solución, pero finalmente le pidió que detuviera el auto y se disculpó por el problema.

El momento de despedida de Marina Bay para Colapinto

Alpine advirtió qué problema habría afectado a Colapinto

El equipo francés sospecha de una falla en la línea de transmisión del monoplaza del argentino. La escudería esperará el regreso del auto para investigar las causas del desperfecto.

Kimi Antonelli logró el 3°

Tras una riña con Hamilton, Antonelli logró avanzar por un estrecho paso. 

Un circuito exigente que generó muchos abandonos

El cansancio y el castigo al rendimiento de los autos provocó tres salidas de los pilotos. Los frenos sufrieron en la pista al igual que las cajas de cambio, motivos por los cuales Colapinto, Stroll y Bortoleto habrían abandonado. 

Fin del VSC

La orden obligó a los corredores a reducir el 30% de su velocidad en la vuelta 40.

Virtual Safety Car

Lance Stroll tuvo problemas con el embrague y por ahora rige la orden de Virtual Safety Car. 

Colapinto fuera de Marina Bay

El piloto reinició el auto y logró alejarse del trazado para evitar el ingreso del Safety Car. El argentino volvió a boxes y se despide de la carrera en Marina Bay.

Se quedó Colapinto

Bandera amarilla para Colapinto que no puede avanzar. 

Colapinto en el 13° y boxes para Gasly

Colapinto logró avanzar al 13° mientras que Pierre Gasly debió ingresar a boxes en la vuelta 30. 

Hamilton achica la distancia con Leclerc

Tras entrar a boxes, Leclerc quedó en el 4° lugar y apenas logró escaparse de Hamilton en la salida de la asistencia. El piloto podría complicar a su compañero de Ferrari.

Un vistazo a la largada de Colapinto en Singapur

El piloto largó desde el 15° en el circuito de Marina Bay. 

Un tercio de carrera completado

En la vuelta 21 se mantiene en un panorama similar del inicio. Verstappen mantiene su amplia ventaja con seis segundos por encima de Leclerc mientras que Hamilton quedó relegado al 6° lugar tras el cambio en boxes. 

El primer cambio de la carrera

Lewis Hamilton debió acerarse a los pits en la vuelta 19 para realizar un cambio de neumáticos. 

Alpine perdió lugares pero se mantiene entre los primeros 10

Pierre Gasly quedó en el puesto nueve solo por delante de Oliver Bearman. El piloto perdió lugares luego de largar en el 7°.  

Colapinto en el 14° y Russell avanza

El pilarense regresa al 14° mientras que George Russell logra avanzar y posicionarse en el 13°.

Primer abandono de la carrera

Gabriel Bortoleto debió renunciar a la pista debido a problemas con la caja de cambio que se advirtieron durante los días anteriores del fin de semana.

Colapinto de nuevo al 15°

George Russell logró sobrepasar al piloto argentino y se quedó en el 14°. 

Problemas con el monoplaza de Colapinto

El piloto argentino advirtió por radio problemas de rendimiento durante el circuito y alertó que no cuenta con la potencia necesaria. Sin embargo la situación no mostraría signos de abandono.

Colapinto logró avanzar al 14°

El corredor que debió salir desde el 15° logró adelantarse un puesto dejando atrás a Alex Albon e inmediatamente detrás Arvid Lindblad. 

Kimi Antonelli, el puntero en el Mundial, en el cuarto lugar

La actuación de Kimi Antonelli en el GP de Singapur será clave ya que le permitiría ampliar su cómoda ventaja en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 frente a su máximo rival y compañero de equipo, George Russell.

¡Largó el GP de Singapur!

Verstappen salió primero seguido de Leclerc y Hamilton. 

Comienza la vuelta de formación

Con Verstappen a la cabeza los pilotos acondicionan las ruedas en el circuito de Marina Bay. Se trata del recorrido que hacen los monoplazas de Fórmula 1 por la pista inmediatamente antes de que empiece la carrera, saliendo desde la parrilla y regresando a ella para la salida oficial.

Franco Colapinto en la previa del GP de Singapur

Cómo fue la clasificación del sábado para Franco Colapinto

Este sábado se disputó la la clasificación para la carrera del domingo en Singapur. Los pronósticos no eran auspiciosos para Franco Colapinto que ya venía de una actuación poco deslumbrante en el Sprint del sábado tras varias complicaciones donde el piloto argentino sufrió con el balance de su Alpine y hasta terminó golpeando la pared, producto del sobreviraje que tenía su A526 y que lo llevaba a tener que corregir todo el tiempo el volante en las curvas. 

Más tarde, en la fase de clasificación Franco Colapinto logró el 7° mejor tiempo de vuelta a 10 minutos del inicio de la Q1. eL piloto sin embargo se sorprendió por el rendimiento de su Alpine en la Q2 después de haber tenido un paso mejor en la Q1, alejándose por más de dos segundos del mejor tiempo. A siete minutos del fin de la segunda instancia de la clasificación, quedarían fuera de la zona de puntos Gasly, Ocon, Bearman, Sainz, Colapinto y Bortoleto.

 “Se sentía bien y mucho en la Q1 y se veía que quedaba por mejorar, pero no sé, la Q2 fue un desastre”, confesó el piloto tras la instancia de pases. El ex-Williams largará 15º por la penalización de George Russell y el objetivo será avanzar, pero superar autos en Singapur no es para nada sencillo. “Es difícil pasar acá, pero lo intentaremos”, cerró.


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Cómo es el circuito de Marina Bay

El Gran Premio de Singapur se disputa en el primer circuito calljero nocturno de la historia. En 2008, la Fórmula 1 inauguró las carreras en este horario con el Marina Bay Street Circuit. Precisamente este hecho produjo una polémica debido al potencial riesgo para los pilotos, aunque la FIA intentó acabar con la misma con dos pruebas de alumbrados cuyos resultados fueron positivos.

Tiene 4,927 kilómetros de longitud, repartidos en  19 curvas, siendo el segundo circuito del calendario de la Fórmula 1 con más tras el de Djeddah, en Arabia Saudí (27), y uno de los más exigentes físicamente

El trazado cuenta con una capacidad para más de 80.000 espectadores y cuenta con una zona de boxes permanente con instalaciones de lujo paddock que está situada junto al complejo de Singapore Flyer, además de las características más exclusivas, y antes de su remodelación, una curva en la que los pilotos pasan por debajo de una tribuna.

  • Primer Gran Premio: 2008
  • Número de vueltas: 62
  • Longitud del circuito: 4,927 kilómetros.
  • Distancia de carrera: 305.337 km
  • Récord de vuelta: 1:33.808 (Lewis Hamilton, Ferrari - 2025)

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El circuito de Marina Bay en Singapur. Imagen DAZN El circuito de Marina Bay en Singapur. Imagen DAZN

Cómo quedó la parrilla de largada del GP de Singapur

Tras la clasificación del sábado, Max Verstappen largará desde la pole position y Franco Colapinto en el 15° puesto de la grilla. La parrilla completa: 

1. Max Verstappen — Red Bull

2. Charles Leclerc — Ferrari

3. Lewis Hamilton — Ferrari

4. Kimi Antonelli — Mercedes

5. Lando Norris — McLaren

6. Oscar Piastri — McLaren

7. Pierre Gasly — Alpine

8. Liam Lawson — Racing Bulls

9. Arvid Lindblad — Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg — Audi

11. Oliver Bearman — Haas

12. Esteban Ocon — Haas

13. Carlos Sainz — Williams

14. Gabriel Bortoleto — Audi

15. Franco Colapinto — Alpine

16. Alexander Albon — Williams

17. Lance Stroll — Aston Martin

18. Sergio Pérez — Cadillac

19. Valtteri Bottas — Cadillac

20. Isack Hadjar — Red Bull

21. George Russell — Mercedes

22. Fernando Alonso — Aston Martin


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Franco Colapinto se enfrenta al circuito de Marina Bay

Franco Colapinto llega al circuito callejero de Marina Bay tras una complicada clasificación en la que quedó 16° pero por una penalización de Russell largará 15°. Con el último juego de neumáticos nuevos fue por el intento final en la clasificación del sábado y no solo no pudo mejorar, le pegó fuerte al muro externo en una curva a la izquierda. Golpeó con los dos neumáticos derechos, su tiempo fue alto y solo alcanzó hasta Q2.

El viaje democrático - 1983/2023

Franco Colapinto se enfrenta este domingo al exigente circuito de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 a las 20 horas del país asiático. El piloto argentino llega tras una difícil clasificación en la que no pudo llegar a Q3. 

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