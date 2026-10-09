Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: "No estamos lejos"

"No estamos lejos, hay que trabajar para mañana porque hay bastante por mejorar", expresó el pilarense en diálogo con ESPN luego de la qualy de la Sprint. Colapinto también reveló qué dificultad tuvo y por qué no pudo tener un mejor rendimiento: "No me sentí cómodo con el freno y las gomas en las primeras vueltas. Me estuvo costando todo el día, el auto se sintió bastante desconectado". Y agregó: "En los lugares que hay que tomar riesgos, vamos a tomarlos".