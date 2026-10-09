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Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: "No estamos lejos"

El piloto argentino quedó eliminado en Q2 a 94 milésimas de Gasly y buscará meterse entre los ocho primeros de la carrera corta para sumar puntos.

EN SINGAPUR. Colapinto se mostró optimista de cara a las carreras que tendrá el fin de semana.
EN SINGAPUR. Colapinto se mostró optimista de cara a las carreras que tendrá el fin de semana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto clasificó 11° este viernes en el GP de Singapur para la carrera sprint tras quedar eliminado en la Q2 por problemas de frenos y neumáticos.
  • El piloto de Alpine quedó a 94 milésimas de Pierre Gasly en un exigente circuito urbano nocturno donde Max Verstappen se adjudicó la pole position.
  • Colapinto buscará remontar y meterse entre los ocho primeros de la carrera corta para sumar puntos en la Fórmula 1 antes del evento principal del domingo.
Resumen generado con IA

El argentino Franco Colapinto finalizó 11° en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur y mantuvo la expectativa por sumar puntos para la temporada de Fórmula 1.

El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2 a tan solo 94 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que fue el último en clasificar a la Q3. La pole position quedó en manos de Max Verstappen, que fue el más rápido y llega con el envión de su victoria en el Gran Premio de Bahréin.

"No estamos lejos, hay que trabajar para mañana porque hay bastante por mejorar", expresó el pilarense en diálogo con ESPN luego de la qualy de la Sprint. Colapinto también reveló qué dificultad tuvo y por qué no pudo tener un mejor rendimiento: "No me sentí cómodo con el freno y las gomas en las primeras vueltas. Me estuvo costando todo el día, el auto se sintió bastante desconectado". Y agregó: "En los lugares que hay que tomar riesgos, vamos a tomarlos".

Un circuito que no da respiro

El Marina Bay Street Circuit, donde se corre el Gran Premio de Singapur, es un trazado urbano caracterizado por sus curvas cerradas, numerosas frenadas y pocas rectas largas.

La carrera se disputa de noche, bajo iluminación artificial, lo que le da una ambientación única en el calendario. Es un circuito exigente para los pilotos debido al calor, la humedad y la duración de la prueba, además de la cercanía de los muros, que deja poco margen para cometer errores.

Su trazado favorece a los autos con buena carga aerodinámica y tracción, y los adelantamientos suelen ser difíciles, por lo que la estrategia y las paradas en boxes tienen un papel central.

Para Colapinto, la sprint representa una oportunidad concreta de avanzar posiciones y pelear por los puntos antes de la carrera principal del domingo.

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