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La Fórmula 1 anunció su regreso a África luego de casi 40 años con el Gran Premio de Ruanda

La primera carrera se disputará una vez finalizada la construcción del circuito de Bugesera, a 40 kilómetros al sur de Kigali.

RUANDA. El proyecto del circuito que fue oficializado por la Fórmula 1.
RUANDA. El proyecto del circuito que fue oficializado por la Fórmula 1.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Fórmula 1 anunció este martes que volverá a África a inicios de la década de 2030 con el Gran Premio de Ruanda para ampliar su alcance global.
  • La carrera se disputará en el futuro circuito de Bugesera tras un acuerdo por diez años; la categoría no competía en el continente africano desde 1993.
  • La F1 correrá en todos los continentes habitados, mientras Ruanda busca impulsar su turismo e inversión pese a críticas por violaciones a derechos humanos.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 anunció este martes que regresará a África "a comienzos de la década de 2030" con un Gran Premio en Ruanda, que se incorporará al calendario del campeonato.

La organización comunicó que la primera carrera se disputará una vez finalizada la construcción del nuevo circuito de Bugesera, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, junto al nuevo aeropuerto internacional de la capital ruandesa. El acuerdo tendrá una duración de 10 años.

La última vez que un Gran Premio de F1 se corrió en el continente africano fue en 1993, en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica. Con esta decisión, la categoría busca "ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias".

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Según argumentó la empresa en su comunicado, África representa una de las oportunidades de crecimiento más importantes para el deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya siguen la F1 en el continente y casi un 60% de los fans en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años.

El presidente del campeonato, Stefano Domenicali, destacó que con la incorporación de Ruanda el deporte "competirá en todos los continentes habitados", y sostuvo que esto acercará el Mundial a los aficionados de todo el planeta.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, celebró el acuerdo con una declaración en la que afirmó que el campeonato "le pertenece a África" y recordó que durante más de tres décadas la máxima categoría compitió sin el continente.

Un país que apuesta al deporte para cambiar su imagen

Ruanda es un país sin salida al mar, ubicado en África oriental y todavía asociado con el genocidio de 1994. En los últimos años recurrió a distintos eventos deportivos para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones, mostrando una imagen de eficiencia organizativa.

Gastó sumas considerables en acuerdos de patrocinio con clubes de fútbol como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, además de un vínculo con Los Angeles Clippers de la NBA. El año pasado organizó los campeonatos mundiales de ciclismo, los primeros disputados en un país africano.

El régimen de Kagame, sin embargo, es cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que lo acusan de usar estos eventos para desviar la atención de graves abusos, incluida la represión de cualquier oposición o voz disidente.

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