El reloj biológico de los ovarios: por qué la edad no siempre coincide con la fertilidad

En este contexto, la preservación de fertilidad aparece como una alternativa para quienes desean postergar la maternidad. En ese caso lo mejor es conocer el estado de la fertilidad, preservar óvulos a los 30 no es lo mismo que hacerlo a los 38. La edad continúa siendo uno de los principales factores que impactan tanto en la cantidad como en la calidad de los óvulos disponibles.