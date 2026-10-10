SociedadClima y ecología

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

El descanso de tres días comienza con precipitaciones y temperaturas frescas. Qué dice el pronóstico.

HÚMEDO. Las calles amanecieron mojadas debido a las lloviznas matinales.
HÚMEDO. Las calles amanecieron mojadas debido a las lloviznas matinales. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 17 Min

El fin de semana largo comienza con lluvia en Tucumán y temperaturas frescas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se esperan lluvias y lloviznas durante la mañana y la tarde, con una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°.

Para el domingo, las condiciones serán más estables. Se espera una jornada nublada, aunque sin precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 13° y los 20°.

El lunes, en tanto, volverá a aumentar la probabilidad de lluvia. El pronóstico anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°, con posibles precipitaciones durante la tarde y la noche.

Así, quienes tengan planes para el fin de semana largo deberán tener en cuenta el paraguas, especialmente este sábado y hacia el cierre del feriado, cuando podría regresar la lluvia.

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