OpiniónColumnas Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027 Reuniones, acercamientos y ausencias empiezan a formar parte de una campaña que tiene precandidatos y estrategias en marcha. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gabriela Baigorri Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofJuan ManzurOsvaldo JaldoSergio MassaJavier Milei Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cartas de lectores: te vamos a extrañar siempre Cartas de lectores: Cristóbal Colón Cartas de lectores: el amor es más fuerte Estudiar en Cambridge con todos los gastos cubiertos: abrieron unas 55 becas La IA ya puede emitir recetas médicas: qué hay detrás del sistema que autorizó Estados Unidos Ranking notas premium Reforma judicial: La Corte rechazó las excusaciones de Sbdar y Posse, por lo que deberán intervenir en la demanda del Colegio de Abogados La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027 Tensión en Tribunales: la Asociación de Magistrados no habría entregado toda la documentación requerida y recusó al juez Puntos de vista sobre management: tu caja no es ganar dinero Dudas y certezas respecto del régimen de Inocencia Fiscal II