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Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Reuniones, acercamientos y ausencias empiezan a formar parte de una campaña que tiene precandidatos y estrategias en marcha.

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 4 Hs

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Temas Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofJuan ManzurOsvaldo JaldoSergio MassaJavier Milei
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