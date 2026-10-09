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El milagro secreto de Christa Pike

En lo que configura un caso inédito, sobrevivió a la inyección letal después de sufrir un tormento que había anticipado. Tres décadas antes, había torturado y asesinado a una chica de 18 años. La inesperada supervivencia de la condenada a muerte recicla una vieja pregunta: ¿qué puede hacer el Estado, y qué no, frente a la barbarie?

Christa Pike
Christa Pike
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 3 Hs

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Temas Estados Unidos de AméricaJorge Luis BorgesInseguridadViolencia
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