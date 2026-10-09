El milagro secreto de Christa Pike
En lo que configura un caso inédito, sobrevivió a la inyección letal después de sufrir un tormento que había anticipado. Tres décadas antes, había torturado y asesinado a una chica de 18 años. La inesperada supervivencia de la condenada a muerte recicla una vieja pregunta: ¿qué puede hacer el Estado, y qué no, frente a la barbarie?
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