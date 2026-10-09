Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
Gonzalo Ortega intimó a la conducción de la entidad a justificar erogaciones millonarias en refrigerios, medicina prepaga y cuotas universitarias; la directiva rechazó los pedidos alegando que ya no es socio, mientras que una causa judicial está en manos de la jueza Yasmuss.
Resumen para apurados
- El juez Gonzalo Ortega intimó a la Asociación de Magistrados de Tucumán a justificar gastos millonarios en café, prepagas y estudios ante sospechas de anomalías.
- La conducción desconoció el reclamo alegando que Ortega ya no integra la entidad, mientras una demanda sobre los fondos tramita en el juzgado a cargo de la jueza Yasmuss.
- El litigio agrava las tensiones en la justicia tucumana y fijará un precedente clave sobre la transparencia y el control financiero dentro de los cuerpos gremiales judiciales.
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