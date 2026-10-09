Polémica en Tribunales

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Gonzalo Ortega intimó a la conducción de la entidad a justificar erogaciones millonarias en refrigerios, medicina prepaga y cuotas universitarias; la directiva rechazó los pedidos alegando que ya no es socio, mientras que una causa judicial está en manos de la jueza Yasmuss.

Crece la tensión en Tribunales con acusaciones entre magistrados.
Crece la tensión en Tribunales con acusaciones entre magistrados.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El juez Gonzalo Ortega intimó a la Asociación de Magistrados de Tucumán a justificar gastos millonarios en café, prepagas y estudios ante sospechas de anomalías.
  • La conducción desconoció el reclamo alegando que Ortega ya no integra la entidad, mientras una demanda sobre los fondos tramita en el juzgado a cargo de la jueza Yasmuss.
  • El litigio agrava las tensiones en la justicia tucumana y fijará un precedente clave sobre la transparencia y el control financiero dentro de los cuerpos gremiales judiciales.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánPoder Judicial de TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y anunció que rechazará el pliego de una fiscal enviado por Milei al Senado

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y anunció que rechazará el pliego de una fiscal enviado por Milei al Senado

Lo más popular
Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras
1

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
2

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
3

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
4

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación: crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque
5

"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
2

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
3

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
4

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual
5

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

Más Noticias
Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

Comentarios