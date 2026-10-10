Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

La foto de Wanda Nara que Mauro Icardi presentó en la audiencia de divorcio

En junio de 2025, Icardi había presentado una fotografía comprometedora de Wanda Nara junto al futbolista senegalés Keita Baldé durante la audiencia de divorcio. Con esa imagen, buscaba demostrar que la empresaria le había sido infiel antes del encuentro que él mantuvo con la China Suárez en un hotel de París, en 2021.