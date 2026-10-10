Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Resumen para apurados
- Mauro Icardi celebró en la disco Tequila junto a la China Suárez su divorcio de Wanda Nara, tras la sentencia en Italia que lo exime de pagarle una mensualidad.
- El fallo italiano concluyó un extenso litigio donde el futbolista acusó a Nara de infidelidad. El festejo se extendió durante la madrugada tras confirmarse la resolución legal.
- El conflicto continuará en el plano familiar por la tenencia de sus hijas, ya que Icardi busca radicarlas en Turquía en medio de una causa de restitución internacional en curso.
Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados. La sentencia, dictada en Italia, estableció que el futbolista no deberá pagarle una mensualidad a su expareja. La noticia lo puso muy contento y, tras alcanzar su objetivo judicial, celebró junto a la China Suárez.
En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio reveló detalles del festejo. Según contó, el lugar elegido fue el boliche Tequila, el mismo en el que el rosarino había sido señalado por supuestamente coquetear con una joven llamada Ekaterina Ojeda.
“Llegaron cerca las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6”, escribió la panelista de Los Profesionales de siempre, el ciclo de Canal 9, en sus redes sociales.
Vecchio también aseguró que Icardi quiere llevarse a sus hijas de vacaciones a Miami y México, aunque Wanda Nara no aceptaría la propuesta. “Le recomendaron que no acepte con la restitución internacional en curso”, agregó.
El futbolista pretende que sus hijas vivan con él en Turquía, país al que regresaría próximamente. Mientras tanto, el divorcio y las disputas familiares siguen sumando capítulos.
La foto de Wanda Nara que Mauro Icardi presentó en la audiencia de divorcio
En junio de 2025, Icardi había presentado una fotografía comprometedora de Wanda Nara junto al futbolista senegalés Keita Baldé durante la audiencia de divorcio. Con esa imagen, buscaba demostrar que la empresaria le había sido infiel antes del encuentro que él mantuvo con la China Suárez en un hotel de París, en 2021.
La imagen, una captura de una cámara de seguridad, fue difundida públicamente por el periodista Gustavo Méndez, quien la compartió en su cuenta de X. “Exclusivo. Wanda Nara a los besos con Keita Baldé en su casa de Milán previo al Wandagate. ¿Así o más específico?”, escribió.
Icardi también sostiene que la empresaria lo engañó con L-Gante, aunque durante el juicio el foco estuvo puesto en Baldé, con quien compartió vestuario en el Inter de Milán.