Política

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

El empresario del sector privado anunció que competirá por la intendencia el próximo 9 de mayo. Lisandro Catalán celebró la postulación y expresó su apoyo al candidato.

JUAN CARLOS DÍAZ. Será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza.
JUAN CARLOS DÍAZ. Será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Carlos Díaz confirmó que será candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza en las elecciones del 9 de mayo para transformar el municipio.
  • El empresario del sector privado anunció su postulación en redes sociales y recibió el respaldo de Lisandro Catalán y del equipo provincial del espacio libertario.
  • Con esta designación, el espacio liberal busca consolidar una alternativa competitiva en uno de los distritos más relevantes del este tucumano rumbo a 2027.
Resumen generado con IA

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 9 de mayo. El empresario, vinculado al sector privado, confirmó su candidatura y agradeció la confianza de Lisandro Catalán y del equipo provincial del espacio libertario.

A través de sus redes sociales, Díaz expresó su entusiasmo por el desafío electoral y planteó como objetivo impulsar una transformación en la ciudad. “El 9 de mayo voy a tener el orgullo y la responsabilidad de ser candidato a intendente de Banda del Río Salí. Gracias a @catalanlisandro y a todo el equipo de La Libertad Avanza por la confianza. Vamos a trabajar para transformar nuestra ciudad. ¡Esta vez, es en serio!”, publicó.

Por su parte, Catalán celebró el anuncio y manifestó públicamente su respaldo al candidato. “¡Vamos, Juan Carlos, a transformar Banda del Río Salí y hacer una ciudad modelo!”, escribió en sus redes sociales.

Con esta postulación, La Libertad Avanza comienza a definir sus candidaturas municipales de cara a los comicios provinciales del 9 de mayo de 2027, con el objetivo de presentar una alternativa política en uno de los principales distritos del este tucumano.

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