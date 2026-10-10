JUAN CARLOS DÍAZ. Será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza.

A través de sus redes sociales, Díaz expresó su entusiasmo por el desafío electoral y planteó como objetivo impulsar una transformación en la ciudad. “El 9 de mayo voy a tener el orgullo y la responsabilidad de ser candidato a intendente de Banda del Río Salí. Gracias a @catalanlisandro y a todo el equipo de La Libertad Avanza por la confianza. Vamos a trabajar para transformar nuestra ciudad. ¡Esta vez, es en serio!”, publicó.