Cognición investida: la ciencia confirma que el cerebro trabaja distinto según la ropa que usás

La ciencia confirma que el cerebro trabaja distinto según lo que llevamos puesto. Existe un campo de estudio específico para este fenómeno llamado cognición investida (enclothed cognition). Este término fue acuñado en 2012 por los investigadores Hajo Adam y Adam Galinsky en la Northwestern University. Tras una investigación demostraron que la ropa no solo envía señales hacia los demás, sino que modifica nuestros procesos cognitivos y nuestro comportamiento desde adentro. En el estudio de Adam y Galinsky, se dividió a los participantes en dos grupos para realizar pruebas de atención. A ambos se les entregó exactamente la misma bata blanca. A un grupo se le dijo que era una bata de médico y al otro que era una bata de pintor.