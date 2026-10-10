Cognición investida: la ciencia confirma que el cerebro trabaja distinto según la ropa que usás

Resumen para apurados
- En un estudio científico, investigadores de la Universidad Northwestern probaron que la ropa altera el rendimiento mental porque el cerebro activa esquemas del rol asignado.
- La prueba evaluó a sujetos con batas idénticas: quienes creían usar una de médico tuvieron mayor precisión y atención que quienes pensaban vestir la de un pintor.
- Este campo redefine códigos corporativos, rutinas de teletrabajo y debates sobre uniformes escolares, mostrando que vestir influye directamente en la conducta humana.
La ciencia confirma que el cerebro trabaja distinto según lo que llevamos puesto. Existe un campo de estudio específico para este fenómeno llamado cognición investida (enclothed cognition). Este término fue acuñado en 2012 por los investigadores Hajo Adam y Adam Galinsky en la Northwestern University. Tras una investigación demostraron que la ropa no solo envía señales hacia los demás, sino que modifica nuestros procesos cognitivos y nuestro comportamiento desde adentro. En el estudio de Adam y Galinsky, se dividió a los participantes en dos grupos para realizar pruebas de atención. A ambos se les entregó exactamente la misma bata blanca. A un grupo se le dijo que era una bata de médico y al otro que era una bata de pintor.
El resultado fue que el grupo que creía llevar la bata de médico cometió significativamente menos errores y mostró un nivel de atención sostenida drásticamente superior. El cerebro activó los conceptos asociados al rol médico: rigor, cuidado y precisión.
A lo largo de la vida, asimilamos símbolos culturales. Cuando se usa una prenda con un significado claro (un ambo médico, un traje ejecutivo, ropa de entrenamiento), el cerebro activa una red de esquemas mentales asociados a ese rol y adapta las funciones ejecutivas —atención, postura, tolerancia al riesgo y lenguaje— a ese papel. No solo se piensa con la mente y todo el cuerpo, también con lo que los cubre.
Funciones
Un especialista en cognición investida analiza, investiga o aplica cómo la indumentaria y los objetos corporales alteran los procesos mentales, el rendimiento y la conducta de las personas. Es un campo conceptual y no una titulación académica única, profesionalmente este rol lo ejercen psicólogos cognitivos, psicólogos de la moda (fashion psychologists), ergónomos, consultores de liderazgo o diseñadores de indumentaria funcional.
Por ejemplo, diseñan dress codes estratégicos asesorando a empresas para definir códigos de vestimenta que no respondan a normas obsoletas, sino a potenciar el estado mental de sus empleados. Puede elaborar un plan de optimización del home office (trabajar desde casa) con protocolos de preparación física y rutinas de vestimenta para equipos remotos, orientados a reducir la fatiga cognitiva y marcar límites claros entre la vida personal y laboral. También prestan servicio a políticos o figuras públicas no solo para que "se vean bien" hacia afuera, sino para que la ropa que llevan les proporcione seguridad interna, firmeza en negociaciones y reducción del estrés situacional.
Contrapunto
El uniforme escolar es uno de los objetos de estudio más clásicos que analiza la cognición investida. En Argentina son cada vez menos las instituciones que exigen un atuendo de este tipo. En Argentina el panorama escolar tuvo una evolución no vinculada con la cognición investida.
El guardapolvo blanco público fue introducido a principios del siglo XX y no nació buscando "activar esquemas de atención", sino como un símbolo de igualdad social y neutralidad política. Su función era tapar las diferencias socioeconómicas entre los alumnos y transmitir la idea de "santuario laico" e inclusivo.
En la secundaria pública comenzó la flexibilización entre las décadas de 1980 y 1990 con la misión de promover la libre expresión, reducir costos a las familias y alejarse de las estéticas de disciplina militar asociadas a las dictaduras. Por el contrario, en el sector privado el uso de uniforme completo (o ropa deportiva institucional) sigue siendo la norma casi absoluta, utilizado como elemento de pertenencia, marca e identificación.
La cognición investida establece sobre los uniformes escolares que en la mente de un estudiante, ponerse el uniforme genera una preparación psicológica. El cerebro asocia esa ropa específica con la disciplina, la escucha activa y la disminución de distracciones cotidianas. Además elimina la decisión diaria de "qué ponerme" y la presión de estatus (marcas, tendencias, juzgar al otro por la ropa) libera recursos atencionales en el cerebro adolescente para enfocarse en el aprendizaje.
Sin embargo, por otro lado, marca una pérdida de autonomía. La ropa de calle permite la exploración de la identidad. Si el uniforme se percibe como una imposición rígida y restrictiva, la cognición investida indica que puede asociarse con frustración o falta de comodidad, perjudicando la disposición al estudio.
Al final del día, la ropa que elegimos -o la que nos imponen- es mucho más que tela: es el primer marco con el que nuestro cerebro decide cómo salir a responderle al entorno.