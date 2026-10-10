"Síndrome de la vida ocupada": por qué descansar se siente como una falta que hay que justificar

Es en este punto se habla de “síndrome de la vida ocupada”. Eso sí, Aranda aclara que se trata de una expresión divulgativa y no de un diagnóstico psicológico. En concreto, sirve para describir una experiencia reconocible: vivir con la mente llena de pendientes y sentir que nunca se ha hecho lo suficiente. “La cuestión no es cuántas actividades hay en la agenda, sino qué relación mantenemos con ellas. Una persona puede atravesar una etapa exigente y disfrutar plenamente de ello”, explica la psicóloga, quien añade que la señal de alerta aparece cuando cualquier hueco se llena automáticamente y genera malestar. Además, agrega, para algunos es una forma de eludir otros temas que generan preocupación.