l truco simple y barato de Elon Musk para dormir mejor que la ciencia respalda

¿De qué se trata?

Esos son los beneficios de la denominada “terapia de cama inclinada” para frenar el reflujo y los dolores de cabeza. El usuario le consultó directamente al empresario: “¿Puede inclinarse todo el conjunto o solo se eleva la cabeza?”. Fue en ese momento cuando Musk respondió. “Solo apila algunos libros debajo de la sección de la cabecera del armazón de la cama. Toda la cama debería tener una ligera inclinación hacia abajo en dirección a tus pies. Ayuda con la digestión y la reducción del reflujo ácido del estómago”, completó la recomendación.