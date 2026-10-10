Cuántas veces es lógico levantarse a orinar durante la noche, según los especialistas

En cuanto a las medidas de estilo de vida la gestión de líquidos, el ajuste de medicación (consultar con el médico para reprogramar la toma de medicamentos diuréticos a las primeras horas del día o temprano por la tarde), elevar las piernas por la tarde durante 30 a 60 minutos o usar medias de compresión para favorecer la reabsorción de líquidos antes de acostarse. También ayuda, mantener la higiene del sueño y peso: tener horarios regulares para dormir y un kilaje corporal saludable (disminuye la presión intraabdominal sobre la vejiga).