Cuántas veces es lógico levantarse a orinar durante la noche, según los especialistas

Resumen para apurados
- Especialistas médicos advierten que levantarse a orinar dos o más veces por noche constituye nocturia patológica, una señal de alerta sobre posibles problemas de salud ocultos.
- La condición puede originarse en el consumo tardío de líquidos o responder a afecciones previas como diabetes, apnea del sueño, trastornos renales e hiperplasia prostática.
- Sin tratamiento, el cuadro deriva en fatiga crónica y riesgos cardiovasculares; recomiendan regular la ingesta nocturna y consultar a un clínico para un abordaje integral.
¡Atención! Hay una medida justa de cuántas veces es lógico levantarse a orinar durante la noche. En un mundo ideal, una persona no debe ir al baño más de una vez. Cuando dormimos, nuestro cuerpo funciona en modo ahorro: la producción de orina disminuye, haciendo que la vejiga se llene más despacio que durante el día.
Llevar el conteo no es un dato menor ya que hay enfermedades que pueden aumentar la necesidad de orinar de noche. Entre las más habituales se encuentran: próstata agrandada (hiperplasia benigna de próstata) en hombres, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, apnea del sueño, trastornos neurológicos que afectan el control de la vejiga.
Si eso está pasando, es porque el cuerpo intenta decir algo. Cuando se excede -es decir dos veces o más según la Sociedad Internacional de Continencia (International Continence Society, ICS)- la cantidad de visitas al baño en horas nocturnas la situación está identificada como nocturia patológica, un síntoma, más que una enfermedad en sí misma, que podría estar indicando otros problemas de salud ocultos.
Puede complicarse
Si no se trata, luego de un tiempo puede transformarse en fatiga, irritabilidad e incluso complicaciones vinculadas al mal descanso. Claro que no todas las visitas nocturnas al baño son culpa de enfermedades. Muchas veces, la causa reside en los hábitos diarios. Un vaso de agua o dos copas de vino justo antes de ir a la cama, son malas ideas. Ingerir mucho líquido en las dos horas previas a dormir casi garantiza levantarse un par de veces por la noche.
La nocturia patológica no solo afecta la vejiga o la próstata; impacta de forma directa en el descanso, el sistema cardiovascular, los niveles de glucosa y el bienestar diario. No hay que asustarse, sino cuidar la salud y comenzar la consulta con un especialista.
¿Cómo se previene y maneja?
La prevención combina ajustes en el estilo de vida con la corrección de factores médicos subyacentes. El primer paso en la consulta debería hacerse con un médico clínico para identificar la base de modo de hacer una derivación a un urólogo, ginecólogo, endocrinólogo, cardiólogo, especialistas en sueño o neumonólogos.
En cuanto a las medidas de estilo de vida la gestión de líquidos, el ajuste de medicación (consultar con el médico para reprogramar la toma de medicamentos diuréticos a las primeras horas del día o temprano por la tarde), elevar las piernas por la tarde durante 30 a 60 minutos o usar medias de compresión para favorecer la reabsorción de líquidos antes de acostarse. También ayuda, mantener la higiene del sueño y peso: tener horarios regulares para dormir y un kilaje corporal saludable (disminuye la presión intraabdominal sobre la vejiga).