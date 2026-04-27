El cambio climático en Tucumán: un hecho presente que exige decisiones urgentes

En 2006, un estudio pionero de Juan L. Minetti y Juan A. González (El cambio climático en la provincia de Tucumán. Sus impactos, publicado por la Fundación Miguel Lillo, Serie Conservación de la Naturaleza) advertía que Tucumán ya estaba experimentando un cambio climático caracterizado por la “tropicalización” del clima: más lluvias, mayor nubosidad, noches más cálidas y una creciente frecuencia de eventos intensos. Casi dos décadas después, esa advertencia no solo se confirma, sino que se vuelve parte de la vida cotidiana de la provincia. El trabajo identificaba un punto de inflexión a partir de la década de 1950, cuando comenzaron a aumentar las precipitaciones y los eventos extremos en el Noroeste Argentino. En Tucumán, implicaba el paso hacia un clima más húmedo, con suelos más frecuentemente saturados y condiciones propicias para inundaciones.