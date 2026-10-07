Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año
El SMN publicó el pronóstico de precipitaciones para octubre, noviembre y diciembre y el mapa muestra un escenario desigual: mientras algunas provincias podrían tener lluvias por encima de lo normal, otras presentarían registros inferiores.
Resumen para apurados
- El SMN pronosticó que El Niño provocará lluvias superiores a lo normal en el centro y este del país durante el último trimestre del año debido a la persistencia del fenómeno.
- El Litoral presenta las mayores probabilidades de excesos hídricos, mientras que sectores del NOA y Tierra del Fuego registrarían precipitaciones por debajo del promedio habitual.
- Con una probabilidad del 100% de continuidad del evento climático, las autoridades instan a seguir los reportes a corto plazo ante posibles tormentas severas y eventos extremos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico de precipitaciones para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026, en un escenario marcado por la persistencia de El Niño, que según el organismo tiene una probabilidad del 100% de mantenerse durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.
El mapa muestra un escenario desigual para las distintas regiones de la Argentina: mientras buena parte del centro y este del país tiene mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a las normales, algunas zonas del norte y del extremo sur aparecen con una tendencia opuesta.
Es importante aclarar que se trata de un pronóstico climático trimestral: indica qué categoría de precipitaciones tiene mayor probabilidad de ocurrir en promedio durante los tres meses y no permite anticipar exactamente qué días lloverá ni cuándo se producirán tormentas.
Qué provincias tendrán más lluvias de lo normal
El mapa del SMN muestra en tonos verdes las zonas donde la categoría “superior a la normal” es la más probable. Las mayores probabilidades se concentran en el Litoral, especialmente hacia el noreste del país.
Corrientes y Misiones aparecen entre las áreas con las señales más marcadas, con sectores donde la probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal supera el 50%.
El escenario también alcanza a buena parte de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Santiago del Estero, aunque con diferentes niveles de probabilidad.
Hacia el centro del país, la tendencia a lluvias superiores a las normales se extiende sobre sectores de Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. El pronóstico también contempla esta categoría para zonas de Cuyo y el noreste de la Patagonia.
En términos generales, el escenario más húmedo se concentra sobre el centro y este de la Argentina, con la señal más fuerte en el norte del Litoral.
El norte argentino tendrá un escenario diferente
Una de las particularidades que muestra el mapa es el contraste entre el este y el oeste del norte argentino. Mientras las provincias del noreste presentan una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, distintos sectores del NOA aparecen coloreados en naranja, que corresponde a la categoría “inferior a la normal”.
La señal se observa especialmente sobre sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán, aunque la intensidad de la tendencia varía dentro de cada provincia.
Por eso, el mapa no permite afirmar que toda una provincia tendrá necesariamente menos lluvias: representa la categoría más probable para el promedio del trimestre y existen zonas de transición.
¿Qué pasará en la Patagonia?
En la Patagonia también se observa un panorama heterogéneo. Buena parte de Río Negro, Chubut y Santa Cruz aparece en tonos verdes, aunque en algunas áreas la categoría superior a la normal convive con sectores donde la señal es más cercana a la climatología.
En cambio, Tierra del Fuego presenta sectores en tonos asociados a precipitaciones inferiores a las normales.
El propio SMN advierte que los pronósticos trimestrales deben complementarse con las actualizaciones de menor plazo, ya que no permiten anticipar fenómenos meteorológicos puntuales, como lluvias intensas, tormentas severas u otros eventos extremos.
Qué significa el mapa de precipitaciones del SMN
Los colores representan la probabilidad de que las precipitaciones acumuladas durante octubre, noviembre y diciembre se ubiquen en una de las tres categorías: superior a la normal, normal o inferior a la normal.
En los sectores verdes, por ejemplo, existe una mayor probabilidad de que el acumulado trimestral sea superior al habitual. Los tonos más oscuros representan probabilidades más elevadas.
El gris corresponde a la categoría normal, mientras que los tonos naranjas indican una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales. Las áreas blancas representan situaciones en las que las tres categorías tienen probabilidades similares.
El Niño continuará durante los próximos meses
El escenario climático se produce mientras el SMN mantiene el seguimiento de El Niño, que se encuentra actualmente en una fase cálida del fenómeno ENOS.
Según la actualización de septiembre, los modelos dinámicos y estadísticos indican una probabilidad del 100% de que El Niño continúe durante septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.
De todos modos, el pronóstico trimestral no debe interpretarse como una predicción de lluvias constantes durante todo el período. El comportamiento puede variar de una semana a otra y pueden registrarse eventos extremos incluso en regiones donde el acumulado promedio previsto sea normal o inferior.
En síntesis: el mapa anticipa un trimestre con una señal más húmeda sobre buena parte del centro y este de la Argentina, especialmente en el Litoral, mientras que el oeste del NOA presenta mayores probabilidades de precipitaciones inferiores a las normales. El resto del territorio muestra distintas zonas de transición y probabilidades.