La Provincia despliega obras hídricas en distintos puntos de Tucumán para prevenir anegamientos

Resumen para apurados
- La Dirección Provincial del Agua ejecuta obras hídricas en varios departamentos de Tucumán para prevenir inundaciones ante la llegada del período estival.
- Las tareas incluyen limpieza de canales, encauzamiento de ríos y retiro de sedimentos, utilizando maquinaria propia y contratada dentro del Plan Hídrico oficial.
- El gobierno provincial prevé concluir las intervenciones clave en un plazo de dos meses para mitigar el impacto de las intensas lluvias esperadas en el verano.
La Dirección Provincial del Agua (DPA) mantiene un amplio operativo de obras hídricas en distintos puntos de Tucumán, con intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de anegamientos ante la llegada del próximo período estival.
Los trabajos forman parte del Plan Hídrico que el organismo desarrolla en coordinación con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Las tareas se ejecutan con personal técnico y maquinaria propios, además de equipos contratados para ampliar la capacidad operativa y llegar a una mayor cantidad de sectores críticos.
El despliegue comprende canales, ríos y cauces de los departamentos Capital, Tafí Viejo, Cruz Alta, Leales, Graneros, Simoca, Río Chico, Chicligasta, La Cocha, Tafí del Valle, Famaillá y Lules. Entre las principales intervenciones figuran la limpieza y el perfilado de cauces, el retiro de sedimentos y residuos, el encauzamiento de ríos y la protección de márgenes.
El director de la DPA, Marcelo Cancellieri, destacó la presencia permanente del organismo en diferentes zonas de la provincia y el trabajo conjunto con otras áreas del Gobierno.
“La Dirección Provincial del Agua está trabajando en forma permanente en el Plan Hídrico que confeccionamos junto con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público”, señaló. Además, mencionó las tareas en el Gran San Miguel, los canales Caínzo, Sur y Norte, y el río Salí, entre otros puntos.
Obras en canales y ríos del Gran San Miguel
Entre los trabajos que se realizan con recursos propios, la DPA interviene en el canal Caínzo, en Yerba Buena, donde construye cuencos amortiguadores y ejecuta protecciones de márgenes mediante gaviones y colchonetas en los sectores de los puentes de avenida Perón y calle Monteagudo. Ambos frentes continúan en ejecución.
En el canal Sur se llevan adelante tareas permanentes de limpieza y adecuación desde avenida Alem hacia el sur. También se retiran suelo, sedimentos y residuos en el sector comprendido entre el Parque Guillermina y avenida Roca, con maquinaria propia, camiones y la participación de la empresa MAP.
En el canal Norte, a la altura del puente de calle Castro Barros, finalizaron la limpieza del fondo del cauce y el retiro de sedimentos y residuos sólidos urbanos. También concluyeron los trabajos de limpieza y nivelación del arroyo Nueva Esperanza, en las inmediaciones del puente ferroviario del barrio Calpini, en Tafí Viejo.
Otro de los frentes se encuentra en el río Salí, en la zona de Los Gómez, departamento Leales, donde se trabaja en la limpieza y adecuación de un antiguo brazo del cauce. La intervención se realiza con una retroexcavadora sobre orugas y una topadora D6.
En Concepción, sobre el río Chirimayo, avanzan las tareas de protección de la barranca de la margen derecha mediante espigones de gaviones, en el sector de la curva previa al puente de calle San Martín.
En tanto, en Villa Medina, entre las rutas provinciales 329 y 331, se completó el retiro de sedimentos, ramas y basura acumulados debajo del puente sobre el río Medina.
La planificación también contempla nuevas intervenciones en Tafí Viejo. En el barrio 10 de Agosto está próximo a comenzar el excavado y perfilado de un canal de drenaje de 500 metros, destinado a facilitar el desagüe del sector. Además, se ejecuta la limpieza y el perfilado de otro canal de 300 metros sobre calle Marco Avellaneda.
En San José de La Cocha, la repartición trabaja junto con el Ministerio del Interior en la readecuación del drenaje de una alcantarilla ubicada sobre la Ruta Nacional 38.
Maquinaria contratada para ampliar los trabajos
La Provincia también recurre a la contratación de maquinaria para reforzar las intervenciones y atender puntos que requieren una mayor capacidad operativa. Según explicó Cancellieri, esta modalidad permite ampliar la cobertura territorial bajo la supervisión técnica de la repartición.
Uno de los principales frentes está ubicado en la quebrada de Lules, sobre la Ruta Provincial 321. Allí se ejecutan tareas de encauzamiento del río para proteger la margen derecha de la ruta y el camino de acceso a La Quebrada. El operativo contempla 200 horas de retroexcavadora y otras 200 horas de topadora.
En Famaillá, en el arroyo Maravilla, finalizaron a fines de septiembre los trabajos de limpieza y perfilado de un tramo de 1.500 metros en la zona del barrio Nueva Baviera.
También concluyó, a mediados de septiembre, el reencauzamiento de un kilómetro del río Santa María, en Colalao del Valle, sector El Bañado. La intervención buscó alejar el cauce de la margen izquierda y reducir el riesgo de anegamientos sobre la Ruta Nacional 40.
En el sur provincial, continúan las tareas sobre el río Marapa, en Paso La Tala, con trabajos de reencauzamiento aguas arriba y aguas abajo del nuevo puente construido por la Dirección Provincial de Vialidad.
Intervenciones sobre los ríos Salí, Marapa y Chico
En Los Gómez, departamento Leales, la DPA también ejecuta la apertura del antiguo brazo del río Salí para favorecer el desvío del agua y alejar el cauce de las zonas pobladas. Las tareas combinan maquinaria contratada con equipos propios.
A su vez, se realizan trabajos de encauzamiento del río Salí en el municipio de Alderetes, entre los puentes Ingeniero Barros y Lucas Córdoba. En Banda del Río Salí, las intervenciones continúan aguas abajo del puente Lucas Córdoba, hasta las inmediaciones del barrio Soldado Tucumano.
Otro de los frentes previstos comprende la zona de Trejo Sur-Niogasta, en el área de los departamentos de Graneros y Simoca. Allí se proyectan tareas de reencauzamiento del río Chico, alteo en el río Medina y retiro de suelo acumulado debajo del puente de la Ruta Nacional 157. El inicio de estos trabajos está pendiente de la tramitación de los expedientes correspondientes.
De acuerdo con el detalle del operativo, las obras ejecutadas mediante contratos suman 1.370 horas de maquinaria consignadas, a las que se agregan 500 viajes de camiones previstos para las tareas en el canal Sur.
El objetivo es completar las principales obras antes de las lluvias
La planificación de la DPA prioriza los sectores que requieren intervenciones preventivas antes del próximo período de lluvias. El organismo apunta a avanzar con los trabajos durante los próximos meses, aunque los plazos dependerán de las condiciones climáticas.
Entre las zonas que podrían incorporarse al operativo figura el barrio Las Piedritas, en San Miguel de Tucumán, donde se analizan posibles tareas de protección de márgenes.
“Estamos tratando de cubrir con todos los frentes, haciendo gestiones para ver si podemos hacer unos trabajos en la zona del barrio Las Piedritas, que es San Miguel de Tucumán, para trabajar con maquinaria y tratar de hacer alguna protección de margen”, explicó Cancellieri.
El funcionario estimó que las principales intervenciones podrían quedar terminadas en un plazo de entre un mes y medio y dos meses, siempre que las condiciones meteorológicas permitan sostener el ritmo de ejecución.
“Queremos que en el próximo mes y medio o dos meses podamos tener estos frentes con su terminación. Ese es el anhelo. Esperemos que el clima nos acompañe y podamos cumplir al menos estos trabajos paliativos para el próximo período estival”, remarcó.