La Provincia despliega obras hídricas en distintos puntos de Tucumán para prevenir anegamientos

Otro de los frentes previstos comprende la zona de Trejo Sur-Niogasta, en el área de los departamentos de Graneros y Simoca. Allí se proyectan tareas de reencauzamiento del río Chico, alteo en el río Medina y retiro de suelo acumulado debajo del puente de la Ruta Nacional 157. El inicio de estos trabajos está pendiente de la tramitación de los expedientes correspondientes.