Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar solo al clima es un error

Además, volvemos a caer en el cáncer que carcome al área metropolitana desde el arcano: la ausencia de políticas integradoras que permitan abordar los problemas de manera global y no dispersa. Hoy, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Las Talitas, Tafí Viejo, Alderetes y Lules suelen operar como entidades independientes entre sí. Administrativamente lo son, pero lo hacen a contramano de los vecinos, que viven la ciudad como una unidad en la que se mueven para ir a trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para ir al médico, para hacer trámites y para un larguísimo etcétera. De hecho, hoy hay gente que vive en San Pablo, pero manda a sus hijos a estudiar a Yerba Buena y trabaja en el centro, por solo nombrar una de las tantas combinaciones de transversalidad urbana posible. Del mismo modo, hay vecinos de sectores pobrísimos del sur de la capital, como Los Chañaritos, que quedan bajo el agua cuando llueve en Yerba Buena, porque el canal Sur, que ataja a duras penas el flujo que viene desde el oeste, desborda a la altura de sus casas (aunque allí no haya caído ni una gota). Frente a este panorama, culpar únicamente al clima y la corriente del Niño por las inundaciones es de caraduras.