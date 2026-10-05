Alerta por el "Súper Niño": el SMN advierte que el fenómeno seguirá intensificándose hacia fin de año

Anomalías térmicas récord en el Pacífico ecuatorial

Las mediciones más recientes confirman que el calentamiento en la superficie del océano Pacífico ecuatorial se profundizó significativamente en las últimas semanas. Según el reporte oficial, en el sector más cercano a la costa sudamericana la temperatura del agua registró anomalías superiores a los +3.5 °C por encima de los valores normales, alcanzando diferencias máximas en la región Niño 1+2 de hasta +3.9 °C. Esta tendencia alcista se consolidó debido al debilitamiento persistente de los vientos alisios y a un Índice de Oscilación del Sur (IOS) que se mantiene en terreno negativo (-21.4), indicadores clave de la consolidación del evento.