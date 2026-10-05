SociedadClima y ecología

Alerta por el "Súper Niño": el SMN advierte que el fenómeno seguirá intensificándose hacia fin de año

El último informe del SMN confirmó un 100% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se mantenga durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre y que alcance intensidades aún mayores.

Mapa de anomalías de temperatura media mensual previstas para octubre, de acuerdo con el modelo de referencia de Meteored, el ECMWF
Mapa de anomalías de temperatura media mensual previstas para octubre, de acuerdo con el modelo de referencia de Meteored, el ECMWF
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN alertó en octubre sobre la intensificación de un "Súper Niño" en Argentina hacia fin de año debido a anomalías récord de calor en el océano Pacífico.
  • El evento se consolidó por el debilitamiento de vientos alisios y anomalías marinas de hasta +3,9 °C, alcanzando una probabilidad del 100 % de persistir este trimestre.
  • Catalogado como muy fuerte, el fenómeno provocará un incremento sustancial de lluvias en el centro y noreste del país durante los próximos meses de verano.
Resumen generado con IA

Los pronósticos ya anticiparon que El Niño sería uno de los más severos jamás registrados. Anteriores reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían señalado que las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) coincidirían con una intensidad muy fuerte. Sin embargo, el último balance de octubre —que refleja los datos registrados del mes anterior— remarca que las proyecciones pueden incrementarse aún más. Según el aviso de la organización climática, para el último trimestre del año es probable que el evento alcance niveles aún mayores.

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El SMN publicó el informe mensual sobre el seguimiento del fenómeno de El Niño. En esta ocasión se ratificó que las condiciones de ENOS coinciden con una etapa cálida de "fuerte intensidad". Conforme a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 hay una probabilidad del 100% de que se mantenga el estado cálido, según la entidad climática. En función de lo detallado en el documento, es probable que "siga intensificándose".

Anomalías térmicas récord en el Pacífico ecuatorial

Las mediciones más recientes confirman que el calentamiento en la superficie del océano Pacífico ecuatorial se profundizó significativamente en las últimas semanas. Según el reporte oficial, en el sector más cercano a la costa sudamericana la temperatura del agua registró anomalías superiores a los +3.5 °C por encima de los valores normales, alcanzando diferencias máximas en la región Niño 1+2 de hasta +3.9 °C. Esta tendencia alcista se consolidó debido al debilitamiento persistente de los vientos alisios y a un Índice de Oscilación del Sur (IOS) que se mantiene en terreno negativo (-21.4), indicadores clave de la consolidación del evento.

El escenario a corto plazo plantea una mayor severidad climática. Los modelos computacionales analizados por el organismo prevén que el promedio de temperatura marina en la región Niño 3.4 superará los +3.0 °C en el trimestre integrado por octubre, noviembre y diciembre. De esta manera, no solo se proyecta una continuidad absoluta de la fase cálida, sino que existe más de un 90% de probabilidades de que el fenómeno adopte una categoría de intensidad "muy fuerte".

Durante el mes de septiembre, la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales (Figura 1) al este de la línea de fecha. Se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre 120°O y la costa sudamericana, quedando esa región con anomalías superiores a +3.5°C. (Imagen: SMN) Durante el mes de septiembre, la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales (Figura 1) al este de la línea de fecha. Se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre 120°O y la costa sudamericana, quedando esa región con anomalías superiores a +3.5°C. (Imagen: SMN)

Proyecciones para el territorio nacional

De cara a los próximos meses, los eventos históricos bajo patrones de intensidad similar anticipan alteraciones relevantes en el clima regional. De acuerdo con las proyecciones del organismo meteorológico para este tipo de configuraciones extremas, se espera un incremento substancial en los niveles de precipitación sobre el noreste y centro del país, acompañado de variaciones térmicas moderadas respecto de los promedios históricos para la época.

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