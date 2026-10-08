SociedadClima y ecología

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y las proyecciones anticipan un período de lluvias y tormentas más frecuentes en distintas regiones del país.

El Súper Niño ya se siente en Argentina
El Súper Niño ya se siente en Argentina La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fenómeno El Niño impacta en Argentina y alcanzará su pico en diciembre debido a un calentamiento récord en el océano Pacífico central, provocando fuertes lluvias.
  • Las temperaturas del mar muestran anomalías de hasta +2,7°, lo que generará tormentas y precipitaciones superiores a las normales en Cuyo y la Cuenca del Plata.
  • La OMM advierte que el evento podría ser el más potente en 40 años y extenderse varios meses, por lo que las autoridades activaron esquemas de alerta y prevención.
Resumen generado con IA

El Súper Niño comenzó a intensificarse y promete modificar las condiciones climáticas en Argentina durante los próximos meses. El escenario anticipa un período con lluvias por encima de los valores habituales y mayor presencia de tormentas en distintas regiones del país.

Por causa de “El Niño”, se vacían las redes de los pescadores en el Pacífico

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Pero hay una fecha que concentra la atención de los especialistas: ¿en qué mes llegará El Niño a su máxima intensidad y cómo cambiará el clima en Argentina? Las proyecciones meteorológicas ya permiten anticipar cuándo se produciría el pico del fenómeno y cuáles podrían ser sus principales efectos.

¿En qué mes tendrá su pico máximo El Niño?

Según las estimaciones meteorológicas, El Niño alcanzará su máxima intensidad en diciembre. Para ese momento, la temperatura del océano Pacífico central podría registrar una anomalía de hasta +2,7°, un valor asociado a un episodio de características extraordinarias.

El índice Niño 3.4, utilizado para medir la diferencia entre la temperatura superficial del mar y su promedio histórico, llegó a +2,2° y mostró un rápido ascenso. Además, existe una probabilidad superior al 90% de que durante el último trimestre del año se consolide un evento de gran intensidad.

La evolución del fenómeno será clave para determinar cómo se comportará el tiempo en Argentina durante el verano.

Cómo cambiará el clima en Argentina durante los próximos meses

El avance de El Niño está asociado a un incremento de las precipitaciones y una mayor actividad de tormentas en diferentes regiones del país.

Las proyecciones oficiales anticipan lluvias superiores a los valores normales, especialmente sobre sectores de la Cuenca del Plata y la región de Cuyo. Este escenario podría favorecer episodios de precipitaciones intensas y otros fenómenos meteorológicos severos.

El período de mayor intensidad se concentraría hacia diciembre, aunque sus efectos sobre el clima argentino no terminarían con el pico del fenómeno.

Hasta cuándo se extenderá El Niño

Las previsiones indican que El Niño continuará durante los primeros meses de 2027. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó que sus efectos podrían mantenerse al menos hasta febrero, mientras que las lluvias asociadas al fenómeno podrían extenderse hasta marzo.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el episodio actual “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” hace cuatro décadas. La organización también señaló que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno se mantenga hasta febrero.

El seguimiento de las tormentas en Argentina

Frente a este escenario, el Gobierno puso en marcha un esquema de prevención para afrontar la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con una red de radares que permite mejorar el seguimiento de las condiciones atmosféricas y emitir alertas meteorológicas con hasta tres días de anticipación ante determinados eventos severos.

De esta manera, diciembre aparece como el mes clave para El Niño, mientras Argentina se prepara para un período con mayor presencia de lluvias y tormentas que podría prolongarse durante el verano y los primeros meses de 2027.

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