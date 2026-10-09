Encuentro de Technovation: el crimen organizado se esconde tras el humo del tabaco

En otro tramo del diálogo en el que se evaluó el crecimiento del negocio ilegal, Campos destacó que “la inseguridad requiere respuestas simultáneas desde distintos sectores”. “La vulnerabilidad social, -señaló-, facilita el reclutamiento por parte de organizaciones que ofrecen ingresos o asistencia donde las instituciones no llegan”. Recordó además que, durante la pandemia, algunas bandas aprovecharon el aislamiento de comunidades para afianzar sus vínculos y su dominio. Al respecto, Matienzo pidió diferenciar los factores coyunturales y los estructurales. “Entre los primeros están las decisiones estatales que favorecieron la expansión criminal”. Con ese argumento cuestionó especialmente la prohibición mexicana de los vapeadores: “la demanda persistió y la venta quedó en manos de circuitos ilegales”. Entre los factores estructurales volvió a señalar la conectividad comercial y la necesidad de acompañarla con un Estado de derecho capaz de impedir que sea capturada.