La solución del tabaquismo espera un debate sincero

De prohibir a regular

En esta parte de la conversación se abrió uno de los principales puntos de la charla: pasar de la prohibición a una regulación diferenciada. Kuterdem sostuvo que los productos destinados a fumadores adultos deberían contar con un marco regulatorio que los distinga de los cigarrillos tradicionales. “Nuestros productos están dirigidos a fumadores adultos. Queremos ofrecerles mejores alternativas y, por lo tanto, debe existir un cierto nivel de regulación que diferencie los productos sin humo, que son mejores alternativas, de los cigarrillos tradicionales”. También planteó que la política fiscal debería contemplar las diferencias entre categorías. “La tributación tiene que diferenciar y, de esa manera, los fumadores adultos tienen la posibilidad no solo de mejorar su bienestar, sino también de reducir el gasto que destinan a estos productos a través de una menor carga impositiva”.