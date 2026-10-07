Rossana Chahla, sobre la eliminación de impuestos: "El proyecto busca facilitarle la vida al vecino"

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla envió un proyecto al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para eliminar 59 tributos y facilitar la economía vecinal.
- La propuesta de reforma fiscal impulsada por la jefa municipal busca simplificar trámites, en medio del debate sobre cómo se compensará la recaudación.
- El Concejo Deliberante deberá evaluar la iniciativa, cuya aprobación marcará un cambio sustancial en el esquema impositivo y la carga fiscal de la ciudad.
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