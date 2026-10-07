Política

Rossana Chahla, sobre la eliminación de impuestos: "El proyecto busca facilitarle la vida al vecino"

La jefa municipal se refirió a la propuesta de reforma tributaria que envió al Concejo Deliberante. ¿Cómo se equipara la recaudación? Opiniones.

PROPUESTA. La intendenta Chahla envió al Concejo un proyecto para eliminar 59 tributos municipales.
PROPUESTA. La intendenta Chahla envió al Concejo un proyecto para eliminar 59 tributos municipales.
Por Bárbara Nieva Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla envió un proyecto al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para eliminar 59 tributos y facilitar la economía vecinal.
  • La propuesta de reforma fiscal impulsada por la jefa municipal busca simplificar trámites, en medio del debate sobre cómo se compensará la recaudación.
  • El Concejo Deliberante deberá evaluar la iniciativa, cuya aprobación marcará un cambio sustancial en el esquema impositivo y la carga fiscal de la ciudad.
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