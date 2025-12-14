El fin del cigarrillo tradicional cada vez más cerca: la industria del tabaco apuesta por alternativas libres de humo

Más de mil millones de personas en el mundo siguen fumando, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a décadas de campañas, regulaciones y restricciones, el descenso del número de fumadores avanza más lento de lo esperado. Frente a este escenario, parte de la industria tabacalera comenzó a impulsar una transformación global: el desarrollo de alternativas libres de humo que reduzcan el impacto del tabaquismo en la salud pública.
La nueva estrategia del sector: eliminar la combustión
Desde hace años, las principales compañías del sector —con Philip Morris International (PMI) a la cabeza— aseguran haber adoptado un enfoque basado en la evidencia científica para enfrentar el problema que generan sus propios productos.
La combustión es el foco central de esa transformación. Tal como señala Moira Gilchrist, directora global de Comunicación de PMI, “la combustión es la responsable de la mayoría de las sustancias químicas dañinas del cigarrillo tradicional”.
Mientras que la nicotina, aunque adictiva, no es la causa principal de las enfermedades asociadas al tabaquismo, encender un cigarrillo produce más de 6.000 sustancias químicas, de las cuales alrededor de 100 son dañinas o potencialmente dañinas, según reguladores internacionales.
Innovación científica en Suiza: el corazón de la investigación
Desde 2009, Philip Morris concentra buena parte de su inversión en El Cubo, su centro global de investigación ubicado en Suiza, donde más de 1.400 científicos, ingenieros y expertos trabajan en alternativas sin combustión.
El objetivo: desarrollar dispositivos que liberen nicotina sin generar humo ni los subproductos tóxicos que resultan de quemar tabaco.
La compañía sostiene que no puede eliminar el riesgo, pero sí reducirlo para aquellos millones de fumadores que —según sus estimaciones— no dejarán el cigarrillo a corto plazo.
Por qué la industria habla de un “futuro libre de humo”
El concepto de “futuro libre de humo” se basa en una idea central: sustituir por completo los cigarrillos convencionales por alternativas no combustibles. No se trata solo de un giro comercial sino de un rediseño del propio producto histórico del sector.
Además de innovar, la compañía afirma que apuesta a un cambio de mentalidad dentro de la industria. Gilchrist sostiene que los empresarios deberían “pensar más como científicos”, es decir, asumir riesgos, investigar, fallar y volver a intentar.
El desafío de salud pública y la realidad del fumador adulto
Aun con el avance de las alternativas, la evidencia es contundente:
La mejor opción es no empezar a fumar.
Para quienes ya fuman, la recomendación más saludable es abandonarlo por completo.
Sin embargo, millones de fumadores adultos siguen consumiendo cigarrillos tradicionales, pese a las advertencias y políticas regulatorias. Para ese grupo, PMI defiende la necesidad de que exista información clara, accesible y basada en evidencia sobre las opciones consideradas menos nocivas que fumar.
¿El principio del fin del cigarrillo tradicional?
La combinación de presión regulatoria, avances científicos y una tendencia global hacia la reducción de daños podría acelerar el ocaso del cigarrillo convencional. Pero el desafío es amplio: requiere cambios culturales, acceso a información confiable y una transición dentro de la propia industria.
Lo cierto es que, por primera vez en más de un siglo, el cigarrillo tradicional no solo enfrenta restricciones, sino un reemplazo tecnológico que podría marcar su desaparición progresiva.