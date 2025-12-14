El fin del cigarrillo tradicional cada vez más cerca: la industria del tabaco apuesta por alternativas libres de humo

Más de mil millones de personas en el mundo siguen fumando, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a décadas de campañas, regulaciones y restricciones, el descenso del número de fumadores avanza más lento de lo esperado. Frente a este escenario, parte de la industria tabacalera comenzó a impulsar una transformación global: el desarrollo de alternativas libres de humo que reduzcan el impacto del tabaquismo en la salud pública.