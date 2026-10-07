Del anuncio en 2021 a la paralización total: las gestiones para reactivar la obra del Acceso Sur

Resumen para apurados
- Tucumán y Vialidad Nacional gestionan reactivar la obra del Acceso Sur a la capital provincial, paralizada tras su anuncio en 2021, para mejorar la seguridad en RN 9.
- El proyecto vial nacional quedó totalmente frenado y ahora fue incluido en el Presupuesto oficial mientras la Provincia y la contratista negocian destrabarlo.
- La finalización del cruce de San Andrés resulta estratégica para reducir la siniestralidad vial y optimizar el tránsito pesado en el ingreso metropolitano.
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