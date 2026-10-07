Política

Del anuncio en 2021 a la paralización total: las gestiones para reactivar la obra del Acceso Sur

El proyecto vial, que depende de la Nación, fue incorporado en la iniciativa del Presupuesto 2027. Entre los pedidos de la Provincia y las tratativas entre la DNV y la contratista.

EN EL CRUCE DE SAN ANDRÉS. La obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán es clave para mejorar la seguridad vial en ese sector estratégico. Foto de ARCHIVO LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
EN EL CRUCE DE SAN ANDRÉS. La obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán es clave para mejorar la seguridad vial en ese sector estratégico. Foto de ARCHIVO LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán y Vialidad Nacional gestionan reactivar la obra del Acceso Sur a la capital provincial, paralizada tras su anuncio en 2021, para mejorar la seguridad en RN 9.
  • El proyecto vial nacional quedó totalmente frenado y ahora fue incluido en el Presupuesto oficial mientras la Provincia y la contratista negocian destrabarlo.
  • La finalización del cruce de San Andrés resulta estratégica para reducir la siniestralidad vial y optimizar el tránsito pesado en el ingreso metropolitano.
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