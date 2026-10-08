Estreno de cine: “La casa” pone a Diego Peretti en una posición extrema

El filme demoró casi un año en llegar a las salas desde tu presentación en 2025 en el Festival Internacional de Mar del Plata. La historia comienza cuando tras una larga carrera en una empresa multinacional, Hugo Vaca (el personaje de Peretti) es despedido. Sin opciones laborales, viviendo solo en una amplia propiedad y acorralado por la realidad, se enfrenta a una propuesta inesperada y extraña: inversores inmobiliarios le ofrecen adquirir su gran casa por U$S500.000 (la mitad de su valor real), pero al mismo tiempo le permiten seguir viviendo en ella hasta su muerte.