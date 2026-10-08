Estreno de cine: “A cualquier precio” contra el racismo

La revisión interna de los Estados Unidos sobre la violencia racial en ese país ha tenido numerosas visitas en el cine. Los años 60 y 70 han sido los más elegidos, con películas basadas en hechos reales como “Mississippi en llamas”, “Selma” o “El infiltrado en el KKKlan”, que recorrieron la historia de segregación y muerte desde la tragedia, el drama o la comedia.
En esa línea temática se inscribe “A cualquier precio”, la nueva película de Elegance Bratton, con un guión de Sascha Penn y las actuaciones estelares de Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie y Giancarlo Esposito, que se estrena hoy en Tucumán.
Ambientada (no por casualidad) en el sur de EEUU en 1966, la trama se sitúa dentro de los conflictos y la lucha callejera por los derechos civiles protagonizada por la comunidad afroamericana -que incluían su derecho al voto, básico para su reconocimiento ciudadano-. La debordante situación obliga al FBI a enviar al terreno al joven agente negro Wayne Strider, con la misión de investigar y resolver la oleada de brutales asesinatos de líderes sociales, como el asesinato de Vernon Dahmer, impune por la inacción de la autoridades locales.
Para alcanzar su objetivo, deberá aliarse con un famoso sicario de la mafia neoyorquina, Greg Scarpa, con quien mantiene profundas diferencias morales. Aceptar al otro será clave para hacer justicia ante los crímenes de odio, dentro de un entorno donde aparece la venganza como motivación personal.
El nombre remite expresamente a los métodos poco convencionales que aplicará Scarpa (como el secuestro y la tortura), en una suerte del “fin justifica los medios” bajo la justificación de la importancia de desactivar una red de corrupción. Todo bajo la explícita intención del director de trabajar en la línea de la concienticación social para visibilizar el racismo. Pensada inicialmente para ser protagonizada por Chadwick Boseman, su temprana muerte obligó a reformular el proyecto y lo demoró ocho años para su realización. El atraso permitió sumar a Wahlberg, quien además oficia de productor, lo que garantiza el despliegue internacional de la realización.
Como en las películas mencionadas al principio, “A cualquier precio” tiene una base real: Scarpa existió, tenía los apodos La Parca y El Sombrerero Loco, y fue reclutado extraoficialmente por el FBI para el caso de los activistas de derechos civiles desaparecidos Andrew Goodman, James Chaney y Michael Schwerner (abordado precisamente en la célebre “Mississipi en llamas”, pero sin que el mafioso aparecieria o fuese citado) y el homicidio de Dahmer, aunque luego terminó muriendo en la cárcel. Su hijo heredó su oficio: también trabajó para el crimen organizado y fue condenado.
Extraterrestes: “Hope: el primer impacto”
El director surcoreano Na Hong-jin se suma con “Hope: el primer impacto” a la lista de filmes de su país que trabajan el tema de la supervivencia. Ese eje puede verse tanto en producciones de zombies como “Último tren a Buhan” o de personas excluídas de la sociedad como “Parásitos”, aunque en su realización lo hace desde la mirada de los monstruos de otros planetas que quieren controlar la Tierra sin importarle nada de us habitantes. En un estreno, la Policía investiga el caos creado en la remota isla de Hope Harbor, un pequeño pueblo cerca de la Zona Desmilitarizada que divide a la Corea del Sur de la del Norte, habitado principalmente por ancianos. Cuando determina que todo es por una misteriosa criatura, un grupo de cazadores inicia su persecución hacia un bosque cercano, pero se convierte en su presa en medio de un voraz incendio que cortó las comunicaciones. El elenco está integrado por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander y Michael Fassbender.
Regreso: a 20 años de “Cars”
El próximo año, Disney+ lanzará la serie animada “Cars: Lightning Racers”, para recuperar la historias de Rayo McQueen y Mater en las máximas competencias del motor, con la incidencia del avance de la tecnología y la presencia de los coches eléctricos. Nada de eso existía cuando se lanzó, hace ya 20 años, la película original de carreras que le dio origen a la saga que tuvo dos secuelas en la pantalla grande. Hoy, la “Cars” iniciática vuelve a los cines en un reestreno nostálgico, con el filme que dirigieron John Lasseter y Joe Ranft, en un explícito homenaje a Steve McQueen en el nombre del protagonista. La historia se centra en los cambios que registra Rayo cuando toma un desvío inesperado en la solitaria Ruta 66 y su actitud arrogante y sus ansias de triunfo se desvanecen cuando llega a una pequeña comunidad olvidada por los años. En ese lugar conoce a extravagantes personajes que lo ayudan a descubrir que la vida es algo más que trofeos y fama y el real valor de la amistad.
Terror: “Madre siniestra”
El terror sobrenatural constantemente tiene nuevas propuestas en pantalla, y esta semana se trata de “Madre siniestra”, dirigida por Rob Savage y escrita por Nathan Elston a partir de la exitosa novela de 2024 “Hay algo malo en casa”, de Josh Malerman, un título que centra más la historia en su núcleo. Protagonizada por Jessica Chastain (desdoblada en dos personajes), Arabella Olivia Clark, Jay Duplass, Dichen Lachman, Sean Kaufman y Karen Allen, todo comienza cuando la pequeña Bela empieza a recibir la visita de una figura enigmática que habita el armario de su habitación (acaba de mudarse de casa), que adquiere la forma de su madre. Esta presencia paranormal se transforma en una amenaza que comienza a acechar su casa, en medio de una pareja en crisis, con su padre desganado y bastante conformista, y su madre real con una relación extramatrimonial. Savage tiene antecedentes exitosos en el género, como “Ten cuidado a quién llamas” y “Boogeyman: Tu miedo es real”.