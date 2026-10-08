Estreno de cine: “A cualquier precio” contra el racismo

Regreso: a 20 años de “Cars”

El próximo año, Disney+ lanzará la serie animada “Cars: Lightning Racers”, para recuperar la historias de Rayo McQueen y Mater en las máximas competencias del motor, con la incidencia del avance de la tecnología y la presencia de los coches eléctricos. Nada de eso existía cuando se lanzó, hace ya 20 años, la película original de carreras que le dio origen a la saga que tuvo dos secuelas en la pantalla grande. Hoy, la “Cars” iniciática vuelve a los cines en un reestreno nostálgico, con el filme que dirigieron John Lasseter y Joe Ranft, en un explícito homenaje a Steve McQueen en el nombre del protagonista. La historia se centra en los cambios que registra Rayo cuando toma un desvío inesperado en la solitaria Ruta 66 y su actitud arrogante y sus ansias de triunfo se desvanecen cuando llega a una pequeña comunidad olvidada por los años. En ese lugar conoce a extravagantes personajes que lo ayudan a descubrir que la vida es algo más que trofeos y fama y el real valor de la amistad.