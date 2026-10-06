Súper Niño 2026: cuáles son las provincias que presentarán las temperaturas más atípicas en el último trimestre

De acuerdo con el último informe de Pronóstico Climático Trimestral del SMN para octubre, noviembre y diciembre del 2026, la Argentina mostrará una tendencia dispar a lo largo del territorio. Mientras que algunas provincias registrarán temperaturas superiores a las tendencias históricas, otras, por el contrario, revelarán marcas inferiores nunca antes vistas. Este pronóstico se produce en paralelo a las alertas y el seguimiento de El Niño que para comienzos de octubre continúa fortaleciéndose y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. De acuerdo con los modelos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, existe un 90% de probabilidad de un evento muy fuerte y un 75% a que supere los +2,5 °C entre octubre y diciembre, marcando una tendencia particular en el último trimestre coincidente con la fase cálida en el país.