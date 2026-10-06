Súper Niño 2026: cuáles son las provincias que presentarán las temperaturas más atípicas en el último trimestre
El SMN publicó las previsiones trimestrales para el cierre del año mientras el fenómeno de El Niño continúa su proceso de fortalecimiento. El mapa oficial refleja un escenario con marcas térmicas atípicas y precipitaciones por encima de lo habitual en varios puntos del país.
Resumen para apurados
- En octubre, el SMN advirtió que el fenómeno Súper Niño provocará temperaturas atípicas y fuertes lluvias en Argentina durante el último trimestre por su rápida intensificación.
- La NOAA y el SMN detectaron un acople océano-atmósfera con 90% de probabilidad de evento extremo, lo que aumentará la nubosidad y reducirá la amplitud térmica en la región central.
- Con lluvias superiores a lo normal previstas para el Litoral y Cuyo hacia fin de año, las autoridades recomiendan seguir las alertas tempranas ante posibles temporales intensos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó en el comienzo de octubre las previsiones que advierten el comportamiento de El Niño / Oscilación del Sur (ENOS) para el nuevo trimestre. En los pronósticos se señala la coincidencia con la fase cálida y las probabilidades de que el fenómeno siga intensificándose conforme transcurren los meses. De acuerdo con los modelos internacionales, el evento registraría su mayor actividad para finales de año, mientras que las previsiones climáticas prevén anomalías de temperatura y precipitaciones en este último trimestre de 2026.
De acuerdo con el último informe de Pronóstico Climático Trimestral del SMN para octubre, noviembre y diciembre del 2026, la Argentina mostrará una tendencia dispar a lo largo del territorio. Mientras que algunas provincias registrarán temperaturas superiores a las tendencias históricas, otras, por el contrario, revelarán marcas inferiores nunca antes vistas. Este pronóstico se produce en paralelo a las alertas y el seguimiento de El Niño que para comienzos de octubre continúa fortaleciéndose y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. De acuerdo con los modelos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, existe un 90% de probabilidad de un evento muy fuerte y un 75% a que supere los +2,5 °C entre octubre y diciembre, marcando una tendencia particular en el último trimestre coincidente con la fase cálida en el país.
Disparidad térmica en las regiones del país
En materia de temperaturas medias, el mapa oficial del organismo refleja dos escenarios fuertemente contrastados. Para la región del Noroeste Argentino (NOA), el informe señala una mayor probabilidad de registrar temperaturas medias superiores a la normal (SN). Este comportamiento cálido también se extenderá, aunque en un rango normal o superior a lo normal (N-SN), sobre el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia.
En contraste con las provincias del Norte, una amplia franja del país experimentará valores por debajo de los promedios históricos. El SMN prevé temperaturas inferiores a la normal (IN) sobre gran parte de la región de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. En tanto, las condiciones serán entre normales e inferiores a lo normal (N-IN) en el sur del Litoral, el centro-este bonaerense y el noreste patagónico.
Por su parte, el norte del Litoral y el noroeste de la Patagonia mantendrán registros dentro de los parámetros de la categoría Normal (N) para esta época del año.
Asimismo, los especialistas del organismo oficial destacaron un dato clave para la vida cotidiana: se prevé un trimestre caracterizado por una menor amplitud térmica media. Esto implica que, especialmente en la franja central y el noreste argentino, habrá una menor frecuencia de marcas máximas extremas, dando paso a jornadas con valores térmicos más moderados y estables.
Esta particularidad térmica estará estrechamente vinculada con el comportamiento de las lluvias y la dinámica atmosférica regional. Para los próximos tres meses, especialistas del SMN señalan que en la franja central y noreste del país predominará una menor amplitud térmica promedio, lo que reduce la frecuencia de jornadas con temperaturas máximas extremas sin descartar fenómenos aislados de calor. Al registrarse una mayor cobertura nubosa y un ambiente más húmedo, las temperaturas máximas tienden a moderarse en esas zonas.
Precipitaciones y recomendaciones para el cierre del año
En lo relativo al régimen de precipitaciones, las proyecciones estacionales del organismo oficial anticipan un panorama de mayor humedad en amplias zonas del territorio. La probabilidad de lluvias superiores a lo normal se concentrará principalmente sobre la región del Litoral, abarcando también el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el sector occidental bonaerense y el noreste patagónico. Por el contrario, hacia el margen oeste del NOA predominarán valores pluviométricos en la categoría inferior a lo normal.
Finalmente, las autoridades meteorológicas enfatizan que este pronóstico probabilístico evalúa las condiciones medias esperadas para el consolidado de octubre, noviembre y diciembre. Por tal motivo, se recomienda complementar esta perspectiva estacional con el seguimiento diario de los avisos y las alertas tempranas, ya que no se descarta la ocurrencia puntual de episodios meteorológicos de menor duración o de intensidad superior a la habitual en períodos breves.