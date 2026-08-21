Se construirá un canal de un kilómetro en el noreste de la Capital

Según consignó el municipio, el Sistema de Desagües Noroeste forma parte del Plan de Emergencia Hídrica elaborado por el Comité de Emergencias Hídricas. Estos trabajos constituyen la primera etapa de un proyecto más grande, sobre el Colector Norte Panamá, que se concibe como una respuesta estructural de largo plazo para los barrios afectados de la zona como Margaritas, Sitravi, Villa 9 de Julio y 11 de Febrero, entre otros.