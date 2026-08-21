Se construirá un canal de un kilómetro en el noreste de la Capital

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla adjudicó la construcción de un canal pluvial en el noreste de San Miguel de Tucumán para mitigar anegamientos en los barrios afectados.
- La obra fue adjudicada a Ingeco S.A., cuenta con financiamiento municipal y provincial, y demandará seis meses dentro del Plan de Emergencia Hídrica.
- El proyecto es la primera etapa del Colector Norte Panamá y prevé una solución definitiva ante inundaciones para barrios como Margaritas y Villa 9 de Julio.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán adjudicó la obra para la construcción del nuevo Sistema de Desagües Noreste, un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la evacuación de los excedentes pluviales y reducir los anegamientos que afectan a los barrios de la zona.
La intendenta Rossana Chahla firmó los papeles y marcó el cierre del proceso de licitación pública que ganó la firma Ingeco S.A.. La obra tendrá financiamiento compartido entre la Municipalidad capitalina y el Gobierno provincial, y se hará en seis meses.
El proyecto contempla la construcción de cordón cuneta sobre la calle Wilde y la ejecución de un canal de evacuación de casi un kilómetro en el barrio Margaritas. También se prevén obras de captación y reperfilado de calles, y la construcción de un canal trapezoidal de aproximadamente 980 metros sobre la calle Panamá, con descarga en el río Salí.
Según consignó el municipio, el Sistema de Desagües Noroeste forma parte del Plan de Emergencia Hídrica elaborado por el Comité de Emergencias Hídricas. Estos trabajos constituyen la primera etapa de un proyecto más grande, sobre el Colector Norte Panamá, que se concibe como una respuesta estructural de largo plazo para los barrios afectados de la zona como Margaritas, Sitravi, Villa 9 de Julio y 11 de Febrero, entre otros.