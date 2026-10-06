El Banco Mundial recortó su pronóstico para Argentina: cuánto crecerá la economía en 2026

A pesar del recorte, el organismo destacó que la Argentina está “en medio de reformas sustanciales” y proyectó que la economía se expandirá durante tres años consecutivos, entre 2025 y 2027, “por primera vez en casi dos décadas”. Según el organismo, ese desempeño estará impulsado por el ajuste fiscal, las reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).