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El Banco Mundial recortó su pronóstico para Argentina: cuánto crecerá la economía en 2026

Se trata de la segunda vez consecutiva que el organismo reduce sus proyecciones para el país en su informe de Actualización Económica de América Latina y el Caribe.

ECONOMÍA ARGENTINA. El Banco Mundial actualizó sus proyecciones para el país para este año.
ECONOMÍA ARGENTINA. El Banco Mundial actualizó sus proyecciones para el país para este año.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Mundial redujo este martes su previsión de crecimiento para Argentina en 2026 al 2,1% por el contexto regional, en su reporte sobre América Latina.
  • Es el segundo recorte consecutivo tras estimar 4% en enero y 3,6% en junio, aunque el organismo elogió el ajuste fiscal y las reformas de la gestión de Javier Milei.
  • Se prevén tres años seguidos de expansión (2025-2027), un hecho inédito en dos décadas, con subas proyectadas del PBI de 3% en 2027 y 3,5% en 2028 impulsadas por el RIGI.
Resumen generado con IA

El Banco Mundial recortó este martes sus proyecciones de crecimiento para la Argentina este año y ahora estima una expansión de la economía del 2,1%, en línea con el promedio regional, frente al 3,6% que había previsto en junio pasado. 

Se trata de la segunda vez consecutiva que el organismo reduce sus proyecciones para el país en su informe de Actualización Económica de América Latina y el Caribe. 

En enero había pronosticado un crecimiento del 4% para 2026, mientras que en junio había reducido esa estimación al 3,6%.

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A pesar del recorte, el organismo destacó que la Argentina está “en medio de reformas sustanciales” y proyectó que la economía se expandirá durante tres años consecutivos, entre 2025 y 2027, “por primera vez en casi dos décadas”. Según el organismo, ese desempeño estará impulsado por el ajuste fiscal, las reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

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El organismo multilateral prevé, además, una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 3% en 2027, año electoral en el país, y de 3,5% en 2028.

El Banco Mundial destacó las reformas de Milei y la baja del riesgo país

“Estas medidas han ayudado a reducir significativamente el riesgo soberano”, apuntó el BM, en momentos en que el riesgo país se aleja de los 600 puntos que había superado a fines del mes pasado. Este martes registra una baja por segunda rueda consecutiva, en un contexto internacional más favorable.

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El crecimiento proyectado para la Argentina en 2026 está en línea con la tasa de crecimiento regional, prevista en 2,2%, ligeramente por debajo del 2,4% registrado en 2025.

“Este desempeño regional moderado no debe aceptarse como el potencial de América Latina, ya que simplemente refleja el equilibrio actual. Países de la región están demostrando que mejores trayectorias son posibles cuando se asientan en elecciones de política económica duraderas sobre los fundamentos”, señaló el BM.

En ese sentido, el organismo elogió las reformas económicas adoptadas por la administración de Javier Milei. “En la Argentina, la consolidación fiscal y las reformas estructurales están ayudando a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a restablecer la confianza de los mercados”, resaltó.

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