El mercado ya habla de recesión: la economía habría caído hasta 1,1% en el tercer trimestre

Resumen para apurados
- Analistas consultados por el Banco Central proyectaron en septiembre que la economía argentina cayó hasta 1,1% en el tercer trimestre, entrando en recesión.
- El ajuste responde al derrumbe del 2,9% en julio medido por el Indec y la baja previa del 0,6% en el segundo trimestre, aunque el Gobierno niega que haya recesión.
- Pese a estimar un leve rebote a fin de año, el mercado recortó la proyección anual de crecimiento y advirtió que la desocupación podría subir hasta el 7,9%.
La economía argentina habría profundizado su retroceso durante el tercer trimestre del año y, de confirmarse las estimaciones de los analistas, habría ingresado en recesión. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central (BCRA), la actividad se habría contraído entre 1% y 1,1% entre julio y septiembre, luego de la caída del 0,6% registrada oficialmente durante el segundo trimestre.
El cambio en las previsiones fue significativo. Hasta el relevamiento anterior, los especialistas esperaban que la actividad económica creciera entre 1,1% y 1,3% durante el tercer trimestre. Ahora, en cambio, proyectan una caída de hasta 1,1%, lo que también llevó a corregir fuertemente la estimación de crecimiento para todo 2026: pasó de alrededor de 2,1% a un rango de entre 1,2% y 1,5%.
El REM fue elaborado a partir de las respuestas de 44 participantes consultados entre el 28 y el 30 de septiembre: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de la Argentina, según consignó el diario "La Nación".
Impacto del dato de actividad de julio
La revisión de las expectativas está vinculada principalmente con el resultado que arrojó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio. Según el Indec, la actividad cayó 2,9% frente a junio, en lo que fue la mayor baja mensual desde abril de 2020.
Ese resultado condicionó las perspectivas para el tercer trimestre, incluso frente a la posibilidad de que la economía haya mostrado alguna recuperación durante agosto y septiembre. El gobierno de Javier Milei, sin embargo, niega que la Argentina haya ingresado en una recesión.
Las proyecciones oficiales también quedaron lejos de las expectativas actuales del mercado. El Presupuesto había contemplado inicialmente un crecimiento económico del 5% para este año, aunque posteriormente esa previsión fue reducida al 3,5%.
De acuerdo con el REM, la contracción comenzaría a revertirse durante el último trimestre del año. Los analistas esperan para ese período un rebote del PBI de entre 1,7% y 1,8%, mientras que para el primer trimestre de 2027 proyectan una expansión de entre 0,5% y 0,7%.
Inflación: esperan una baja gradual
En materia de precios, los analistas proyectan que la inflación mantendrá una tendencia descendente después del repunte registrado entre agosto y septiembre.
El índice habría pasado del 1,7% en agosto al 1,9% estimado para septiembre, cuyo dato se conocerá el próximo martes 13. Para los últimos meses del año, el REM prevé registros mensuales de entre 1,6% y 1,8%, con una inflación anual de entre 30% y 30,5%.
Para los próximos 12 meses, en tanto, los especialistas proyectan una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 21,1%. La tendencia de desaceleración también se mantendría durante el primer trimestre de 2027.
Dólar y tasas de interés
El mercado también espera estabilidad en el tipo de cambio. Según el REM, el dólar cerraría octubre en $1.545, $20 menos que la estimación del relevamiento anterior, y terminaría 2026 en $1.614.
De acuerdo con el informe elaborado a partir de la encuesta, ese valor implicaría una variación interanual esperada del 11,5% respecto de diciembre de 2025.
Las tasas de interés también mostrarían relativa estabilidad. Los participantes del REM proyectaron para diciembre un rendimiento nominal anual del 23,50% para los plazos fijos mayoristas de bancos privados, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,93%.
Más desempleo y menor superávit comercial
El escenario de menor actividad también tendría impacto sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación abierta habría alcanzado entre 7,5% y 7,6% durante el tercer trimestre y subiría a un rango de entre 7,7% y 7,9% en los últimos tres meses del año.
En el frente externo, los analistas proyectan exportaciones por U$S101.200 millones durante 2026, unos US$305 millones más que en el relevamiento anterior. Para las importaciones estiman U$S75.499 millones, U$S362 millones menos que en la encuesta previa.
Con esas cifras, el superávit comercial esperado para el año alcanzaría los U$S25.701 millones.
Finalmente, las previsiones sobre las cuentas públicas también fueron ajustadas. Los analistas redujeron en $400.000 millones su estimación del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional No Financiero, que de todos modos seguiría siendo superavitario en $15 billones durante 2026.