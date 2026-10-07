El mercado ya habla de recesión: la economía habría caído hasta 1,1% en el tercer trimestre

El cambio en las previsiones fue significativo. Hasta el relevamiento anterior, los especialistas esperaban que la actividad económica creciera entre 1,1% y 1,3% durante el tercer trimestre. Ahora, en cambio, proyectan una caída de hasta 1,1%, lo que también llevó a corregir fuertemente la estimación de crecimiento para todo 2026: pasó de alrededor de 2,1% a un rango de entre 1,2% y 1,5%.