Alfajor de chocolate helado relleno de dulce de leche: el postre bomba para el verano

Con la llegada de los días de calor, los postres frescos se convierten en una de las opciones más buscadas para disfrutar después de las comidas. Esta receta permite preparar un alfajor helado de chocolate, con una combinación irresistible de dulce de leche, helado y cobertura semiamarga. La propuesta requiere algunos pasos, pero el resultado es un postre casero, abundante y perfecto para compartir durante el verano. Además, puede prepararse con anticipación y conservarse en el freezer hasta el momento de servir.