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Alfajor de chocolate helado relleno de dulce de leche: el postre bomba para el verano

Una opción dulce fuera de lo común para preparar el fin de semana y agasajar a toda la familia.

Alfajor de chocolate helado relleno de dulce de leche: el postre bomba para el verano
Fuente: tiktok/reposteria.elarte
Hace 21 Hs

Resumen para apurados

  • Cocineros difundieron una receta de alfajor helado de chocolate y dulce de leche en redes sociales para ofrecer una opción refrescante de cara al calor del verano.
  • La preparación emplea tapas de pionono de cacao horneadas, rodajas de helado con centro de dulce de leche y un baño final de cobertura semiamarga tras varias horas de frío.
  • Esta propuesta casera se consolida como una alternativa práctica para eventos familiares en verano, al poder prepararse con anticipación y conservarse en el freezer.
Resumen generado con IA

Con la llegada de los días de calor, los postres frescos se convierten en una de las opciones más buscadas para disfrutar después de las comidas. Esta receta permite preparar un alfajor helado de chocolate, con una combinación irresistible de dulce de leche, helado y cobertura semiamarga. La propuesta requiere algunos pasos, pero el resultado es un postre casero, abundante y perfecto para compartir durante el verano. Además, puede prepararse con anticipación y conservarse en el freezer hasta el momento de servir.

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Ingredientes para los alfajores helados caseros

Para hacer las tapas de los alfajores:

  • 6 huevos
  • 120 gramos de azúcar, rubia o mascabo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 120 gramos de miel
  • 140 gramos de harina 0000 –sin polvo de hornear–
  • 40 gramos de cacao
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Helado en pote cilíndrico, sabor a eleción
  • 50 gramos de manteca de cacao o aceite
  • 150 gramos de dulce de leche
  • 200 gramos de chocolate para cobertura

2) Agregar la esencia de vainilla y la miel e integrar.

3) Batir con batidora eléctrica hasta llegar a punto letra o punto cinta, es decir, batir hasta que la mezcla tenga una consistencia lo suficientemente firme como para formar un hilo y que quede marcado sobre el resto de la mezcla.

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4) Mezclar el resto de los ingredientes secos: harina, cacao y polvo de hornear.

5) Una vez que la mezcla haya alcanzado su punto, agregar los ingredientes secos con un tamiz poco a poco.

6) Integrar todo. La idea no es seguir batiendo la mezcla, sino ayudar a que los ingredientes se unan.

7) Pasar toda la mezcla a una placa para horno rectangular ancha, con papel manteca, lo suficientemente extensa para que toda la preparación se esparza.

8) Precalentar el horno a 170 °C y hornear durante aproximadamente 18 minutos.

9) El pionono estará listo cuando se presione con un dedo y no quede marca.

10) Una vez frío, cortar discos sobre el pionono para usar de tapas de los alfajores.

Armado de los alfajores:

1) Se recomienda usar un buen helado a base de crema de leche. Si viene en un pote cilíndrico, mejor. Cortar el pote para recuperar el helado con la forma cilíndrica.

2) Cortar “rebanadas” del helado y colocarlas en una bandeja que haya estado en el freezer.

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3) Darles forma a las rebanadas con el mismo cortador con que se cortó el pionono. Cortar el centro con un cortador más pequeño.

4) Acoplar una capa de tapa de pionono con una capa de helado. Rellenar el círculo que quedó hueco con dulce de leche y agregar la última capa de pionono.

5) Dejar reposar mínimo cuatro horas en el freezer para que el helado recupere la temperatura.

6) Derretir una cobertura semiamarga en un recipiente. Mezclar con la manteca de cacao.

7) Bañar primero una base del alfajor en el chocolate derretido del recipiente y colocarlo con la base bañada hacia abajo en una rejilla metálica.

8) Por último, verter el resto del chocolate sobre los alfajores bañándolos por completo.

9) Dejar reposar un par de horas más en el freezer antes de comer.


Fuente: tiktok/reposteria.elarte

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