¿El mate fortalece los huesos? El sorprendente hallazgo de científicos argentinos

Resumen para apurados
- Científicos de la Universidad Nacional de Rosario hallaron que el consumo regular de yerba mate mejora la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas gracias a sus polifenoles.
- El estudio inició en 2011 y comprobó en laboratorio que la combinación de polifenoles y cafeína estimula los osteoblastos, especialmente ante dietas con bajo nivel de calcio.
- Sin ser una cura para la osteoporosis, el avance motivó crear la primera Maestría en Osteología de la región y abrió estudios sobre sus efectos durante el embarazo.
Una investigación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) estudia desde hace más de una década la relación entre el consumo de yerba mate y la salud ósea. El proyecto surgió a partir de un hallazgo clínico que llamó la atención de los investigadores: mujeres posmenopáusicas que tomaban mate con frecuencia presentaban una mayor densidad mineral ósea que aquellas que no consumían la infusión.
La investigación es dirigida por Lucas Brun, médico, doctor en Ciencias Biomédicas, investigador del Conicet, docente de la Cátedra de Química Biológica y director del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.
El punto de partida fue una observación realizada en Mendoza en 2011. A partir del análisis de densitometrías, los médicos encontraron una diferencia llamativa entre mujeres posmenopáusicas que consumían mate y aquellas que no lo hacían.
Qué descubrieron sobre el mate y los huesos
Según los datos analizados por los investigadores, las mujeres que habían tomado al menos un litro de mate por día durante los cinco años anteriores presentaban una densidad mineral ósea entre un 6% y un 9% mayor, dependiendo de la zona del esqueleto evaluada.
El resultado despertó el interés del equipo de la UNR, especialmente por una aparente contradicción. La yerba mate contiene xantinas, entre ellas cafeína y teobromina, y existe evidencia científica de que un consumo elevado de cafeína puede tener efectos desfavorables sobre el tejido óseo en determinadas condiciones.
Sin embargo, el comportamiento observado en las mujeres estudiadas parecía ser el contrario.
A partir de esa aparente paradoja, los investigadores plantearon que la yerba mate podía contener otros componentes capaces de generar un efecto beneficioso sobre los huesos.
Los experimentos con animales
Para comprobar la observación clínica, el Laboratorio de Biología Ósea comenzó una etapa experimental con modelos animales. Los investigadores dividieron a los animales según consumieran o no mate y, además, incorporaron otra variable fundamental: la cantidad de calcio disponible en la dieta.
El objetivo era analizar qué ocurría porque los efectos negativos de la cafeína sobre el tejido óseo pueden adquirir mayor relevancia cuando existe una ingesta insuficiente de calcio.
Los resultados fueron publicados en 2015 en una revista científica internacional y permitieron confirmar que la yerba mate podía ejercer un efecto positivo sobre el tejido óseo.
Pero hubo una particularidad importante: el beneficio se observó en los animales que tenían un consumo bajo o insuficiente de calcio.
Por eso, los investigadores remarcan que el mate no es un tratamiento para la osteoporosis ni cura esta enfermedad. El efecto observado es pequeño pero significativo y podría contribuir a proteger el tejido óseo frente a determinadas condiciones nutricionales desfavorables.
Qué componentes de la yerba mate podrían beneficiar a los huesos
Después de comprobar el fenómeno en animales, el equipo de la UNR avanzó hacia estudios de laboratorio con cultivos celulares para intentar determinar qué sustancias de la yerba podían explicar el resultado.
Una de las principales hipótesis apuntó a los polifenoles presentes en las hojas de yerba mate, conocidos por su capacidad antioxidante.
Los científicos estudiaron el comportamiento de distintos componentes sobre dos tipos de células fundamentales para el tejido óseo: los osteoblastos y los osteocitos.
Los experimentos permitieron observar que los polifenoles, combinados con bajas concentraciones de cafeína, producían un efecto positivo. El impacto era especialmente importante sobre los osteoblastos, las células encargadas de producir tejido óseo.
De esta manera, la investigación comenzó a mostrar que el posible efecto beneficioso del mate no estaría relacionado con un único componente, sino con la combinación de distintas sustancias presentes en la infusión.
¿Tomar más mate fortalece más los huesos?
Una de las etapas más recientes de la investigación buscó determinar si era posible potenciar todavía más estos efectos.
Los científicos modificaron las condiciones de extracción de la yerba para obtener una bebida con una mayor capacidad antioxidante. La idea era desarrollar una especie de “yerba mate plus” y comprobar si una mayor concentración de polifenoles producía también un mayor beneficio sobre las células óseas.
Sin embargo, los resultados mostraron que existe un límite. El aumento de los componentes antioxidantes no generó un incremento proporcional del efecto sobre el tejido.
El beneficio tendía a estabilizarse alrededor del 9% o 10% respecto de la ausencia de mate, lo que indica que incrementar indefinidamente la concentración de polifenoles no implica que se vaya a producir una mayor formación de tejido óseo.
La investigación con mujeres posmenopáusicas
En otra etapa, los investigadores incorporaron herramientas tecnológicas que permitieron analizar con mayor precisión los resultados de las densitometrías.
El equipo volvió a trabajar junto con el grupo de Mendoza que había realizado la observación original y sumó además a mujeres posmenopáusicas de Rosario.
Mediante un software especializado pudieron diferenciar dos componentes del tejido óseo, el cortical y el trabecular, y analizar con mayor detalle cómo se comportaba cada uno.
Los resultados permitieron corroborar los efectos positivos que habían dado origen a la investigación y profundizar el conocimiento sobre la relación entre el consumo de yerba mate y la estructura ósea.
Qué estudian ahora los científicos
La investigación continúa y actualmente el laboratorio trabaja en una tesis que analiza los efectos del consumo materno de mate durante el embarazo.
El objetivo es conocer qué sucede en el desarrollo del feto cuando la madre consume la infusión, con especial atención sobre el hueso, el tejido mandibular y el desarrollo dentario.
Los primeros resultados de esta nueva etapa son preliminarmente positivos en algunos aspectos, aunque se trata de una línea de investigación que todavía se encuentra en desarrollo.
La continuidad del proyecto fue posible, entre otros factores, gracias a subsidios y al apoyo del Instituto Nacional de la Yerba Mate a través del programa “Yerba y Salud”. Además, Brun recibió un reconocimiento de una sociedad científica estadounidense vinculada al estudio del hueso, que permitió acceder a financiación internacional destinada a equipamiento.
La investigación sobre el mate derivó en una nueva maestría
El trabajo desarrollado durante estos años también dio lugar a un proyecto académico de mayor alcance. Después de cuatro años de gestiones ante el Consejo Superior y la CONEAU, la Universidad Nacional de Rosario inauguró este año la Maestría en Osteología.
La formación está dirigida por la doctora María Lorena Brance y tiene a Lucas Brun como vicedirector. Según la información proporcionada por el equipo de investigación, se trata de la primera formación de este tipo en osteología ofrecida por una universidad pública de Latinoamérica.
Así, una observación realizada hace más de una década sobre mujeres que tomaban mate terminó abriendo una extensa línea de investigación sobre los efectos de la yerba mate en el tejido óseo y dando impulso a nuevas investigaciones y propuestas de formación científica.