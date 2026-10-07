¿El mate fortalece los huesos? El sorprendente hallazgo de científicos argentinos

Una investigación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) estudia desde hace más de una década la relación entre el consumo de yerba mate y la salud ósea. El proyecto surgió a partir de un hallazgo clínico que llamó la atención de los investigadores: mujeres posmenopáusicas que tomaban mate con frecuencia presentaban una mayor densidad mineral ósea que aquellas que no consumían la infusión.