Dos cosas que debés eliminar de tu teléfono para recuperar memoria

Los teléfonos vienen con memorias cada vez más abarcadoras, con mayor capacidad de almacenamiento. Sin embargo, es necesario cuidarlas y optimizarlas para que tengan un buen rendimiento. Ser conscientes de la cantidad de archivos que se guardan en un celular y hacer una buena administración de ellos es un ejercicio indispensable. Aunque demanda algo de tiempo, puede cambiar completamente la experiencia de uso de un teléfono.