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Dos cosas que debés eliminar de tu teléfono para recuperar memoria

Las aplicaciones acumulan archivos y datos con el uso, pero algunos pueden eliminarse para ganar memoria.

Dos cosas que debés eliminar de tu teléfono para recuperar memoria
Foto: imagen generada con inteligencia artificial
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan borrar los datos temporales y caché de YouTube y WhatsApp en teléfonos celulares para recuperar memoria y optimizar el rendimiento del dispositivo.
  • El proceso se realiza desde los ajustes de aplicaciones en Android, eliminando historiales, descargas y archivos acumulados que saturan el almacenamiento interno del sistema.
  • Realizar este mantenimiento de forma periódica evita que el teléfono colapse por falta de espacio, mejorando la fluidez operativa y la experiencia cotidiana de uso del usuario.
Resumen generado con IA

Los teléfonos vienen con memorias cada vez más abarcadoras, con mayor capacidad de almacenamiento. Sin embargo, es necesario cuidarlas y optimizarlas para que tengan un buen rendimiento. Ser conscientes de la cantidad de archivos que se guardan en un celular y hacer una buena administración de ellos es un ejercicio indispensable. Aunque demanda algo de tiempo, puede cambiar completamente la experiencia de uso de un teléfono.

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Las aplicaciones guardan una gran cantidad de datos e información que no necesitamos todo el tiempo. Las que más utilizamos, sobre todo, son las que generan una mayor acumulación con cada nuevo ingreso a la aplicación. Aunque eliminar algunos datos puede demandar reconfigurar nuevamente algunos aspectos del dispositivo, son pasos que se resuelven en minutos.

Eliminar los datos de YouTube para ganar memoria

Las cuentas de YouTube guardan un historial a medida que las usamos. La acumulación de datos se produce en silencio y muchas veces se hace notoria únicamente cuando la capacidad está al límite. Por eso, tomar unos minutos cada semana o cada mes puede servir para evitar inconvenientes y para tener siempre un uso óptimo del celular.

Desde un teléfono con sistema operativo Android, se puede acceder a la Configuración o Ajustes. Luego, buscar el apartado de Aplicaciones. Allí aparecerá una lista con todo lo instalado en el celular. En cada aplicación se pueden modificar configuraciones particulares.

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La opción “Almacenamiento” mostrará cuál es la cantidad de memoria que está utilizando YouTube en el momento. Mayormente se archivan documentos temporales y contenido descargado. Allí se pueden elegir dos alternativas: eliminar el caché o eliminar datos. Al eliminar los datos se borrarán también las cuentas y la aplicación quedará como recién instalada.

Borrar datos de WhatsApp

Los datos de WhatsApp que se almacenan en la memoria del celular son los mensajes de texto, los archivos multimedia como fotos, videos, audios y documentos, y también los stickers enviados y recibidos. Aunque las cuentas se conectan con Gmail, lo que se almacena en la nube es la copia de seguridad, es decir, el último conjunto de datos registrados.

El procedimiento es similar. Al ingresar a la lista de aplicaciones, se debe abrir WhatsApp e ingresar al apartado “Almacenamiento”, que mostrará el uso de memoria que está haciendo el programa. También podrán eliminarse datos o caché.

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En el caso de WhatsApp, eliminar los datos representaría también un restablecimiento de fábrica de la aplicación. Esto implica que se eliminaría toda la información local de la cuenta, incluidos los chats, archivos, configuración y sesión activa. El usuario deberá volver a ingresar a su cuenta, ingresando su número.

En caso de no querer recuperar los archivos antiguos, no debe instalar la copia de seguridad al reiniciar WhatsApp.

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