¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

EL ABRUPTO CORTE DEL SHOW DE SERGIO TORRES Y DARÃO ZANCO EN LA DESPEDIDA DE MESSI Lo que prometÃ­a ser uno de los momentos mÃ¡s especiales de la noche terminÃ³ de manera inesperada. Sergio Torres y DarÃ­o Zanco no llegaron a cantar ni una canciÃ³n durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental. Cuando comenzÃ³ a sonar la mÃºsica, Messi se fundiÃ³ en un emotivo abrazo con su hijo. Luego, acompaÃ±ado por toda su familia, comenzÃ³ a retirarse lentamente del campo de juego. ð¶ Sin embargo, antes de que Leo y su familia abandonaran el estadio, la mÃºsica se cortÃ³ abruptamente y la presentaciÃ³n quedÃ³ inconclusa. Los histÃ³ricos integrantes del Grupo Cali no alcanzaron a interpretar ninguno de los temas previstos. El inesperado desenlace generÃ³ desconcierto. Por el momento, se desconocen los motivos de la interrupciÃ³n.