¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Resumen para apurados
- Sergio Torres sorprendió a Lionel Messi durante su despedida en el Monumental al presentarse para homenajearlo, aunque el show sufrió un abrupto corte de sonido.
- El cantante, ídolo del "10" desde 2006, se reunió tras años con Darío Zanco de Grupo Cali para actuar, en una noche que incluyó shows de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.
- La falla técnica opacó el cierre del histórico homenaje a Messi y desató quejas en redes, marcando un accidentado final artístico en el adiós del capitán a la Selección.
Lionel Messi ya se iba. Acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, el capitán caminaba hacia el pasillo preparado para su salida del Monumental cuando empezó a sonar la última sorpresa de la noche: Sergio Torres, el cantante de música tropical que es su máximo ídolo, estaba en el escenario.
El santafesino es una voz conocida de la cumbia de su provincia. Pasó por casi todas las bandas importantes del género en las últimas décadas, entre ellas Tropical Maracaibo, Los Palmeras, Grupo Alegría y Grupo Cali, la favorita del "10". De joven tuvo la chance de ser futbolista, pero eligió la música.
La presentación tuvo un condimento extra. Torres volvió a tocar con Darío Zanco, fundador y acordeonista de Grupo Cali, con quien estaba distanciado desde hacía años. Esa banda tiene incluso una canción dedicada al rosarino, “El pie de oro”, que al salir llegó a ser muy popular en Indonesia.
EL ABRUPTO CORTE DEL SHOW DE SERGIO TORRES Y DARÃO ZANCO EN LA DESPEDIDA DE MESSI Lo que prometÃa ser uno de los momentos mÃ¡s especiales de la noche terminÃ³ de manera inesperada. Sergio Torres y DarÃo Zanco no llegaron a cantar ni una canciÃ³n durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental. Cuando comenzÃ³ a sonar la mÃºsica, Messi se fundiÃ³ en un emotivo abrazo con su hijo. Luego, acompaÃ±ado por toda su familia, comenzÃ³ a retirarse lentamente del campo de juego. ð¶ Sin embargo, antes de que Leo y su familia abandonaran el estadio, la mÃºsica se cortÃ³ abruptamente y la presentaciÃ³n quedÃ³ inconclusa. Los histÃ³ricos integrantes del Grupo Cali no alcanzaron a interpretar ninguno de los temas previstos. El inesperado desenlace generÃ³ desconcierto. Por el momento, se desconocen los motivos de la interrupciÃ³n.— Humanews (@humanewsinfo) October 7, 2026
El vínculo entre ambos viene de lejos. Se conocieron en 2006 en Rosario, pocos días antes de que el capitán viajara a Alemania para jugar su primer Mundial. Según contó el cantante, el hermano de "Leo" pasó a buscarlo en auto y compartieron una jornada en Arroyo Seco. Desde entonces, el futbolista siempre lo tuvo en cuenta para sus reuniones familiares.
El cierre llegó después de una noche con mucha música. Hubo un show de drones, Soledad Pastorutti cantó “Brindis” y Ulises Bueno hizo bailar al estadio con “Sapo de otro pozo” y “Me levanté”. El nombre de Torres había trascendido durante la tarde, pero su aparición igual tomó por sorpresa al homenajeado.
Un final con sobresaltos
El momento no salió como estaba pensado. La actuación coincidió con la salida del capitán y su familia, por lo que la música quedó de fondo hasta que, por problemas técnicos, el sonido se cortó de golpe. Quienes seguían la transmisión no tardaron en quejarse en las redes por el final abrupto del show del cantante preferido del "10".