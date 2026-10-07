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¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Mientras el capitán dejaba la cancha con su familia, apareció el cantante que admira desde 2006. Un corte de sonido opacó el final de su presentación.

RECUERDO. Messi se llevó una foto con los cantantes que animaron la noche de su adiós a la Selección, tras el 3-0 ante Benín
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Torres sorprendió a Lionel Messi durante su despedida en el Monumental al presentarse para homenajearlo, aunque el show sufrió un abrupto corte de sonido.
  • El cantante, ídolo del "10" desde 2006, se reunió tras años con Darío Zanco de Grupo Cali para actuar, en una noche que incluyó shows de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.
  • La falla técnica opacó el cierre del histórico homenaje a Messi y desató quejas en redes, marcando un accidentado final artístico en el adiós del capitán a la Selección.
Resumen generado con IA

Lionel Messi ya se iba. Acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, el capitán caminaba hacia el pasillo preparado para su salida del Monumental cuando empezó a sonar la última sorpresa de la noche: Sergio Torres, el cantante de música tropical que es su máximo ídolo, estaba en el escenario.

El santafesino es una voz conocida de la cumbia de su provincia. Pasó por casi todas las bandas importantes del género en las últimas décadas, entre ellas Tropical Maracaibo, Los Palmeras, Grupo Alegría y Grupo Cali, la favorita del "10". De joven tuvo la chance de ser futbolista, pero eligió la música.

La presentación tuvo un condimento extra. Torres volvió a tocar con Darío Zanco, fundador y acordeonista de Grupo Cali, con quien estaba distanciado desde hacía años. Esa banda tiene incluso una canción dedicada al rosarino, “El pie de oro”, que al salir llegó a ser muy popular en Indonesia.

El vínculo entre ambos viene de lejos. Se conocieron en 2006 en Rosario, pocos días antes de que el capitán viajara a Alemania para jugar su primer Mundial. Según contó el cantante, el hermano de "Leo" pasó a buscarlo en auto y compartieron una jornada en Arroyo Seco. Desde entonces, el futbolista siempre lo tuvo en cuenta para sus reuniones familiares.

El cierre llegó después de una noche con mucha música. Hubo un show de drones, Soledad Pastorutti cantó “Brindis” y Ulises Bueno hizo bailar al estadio con “Sapo de otro pozo” y “Me levanté”. El nombre de Torres había trascendido durante la tarde, pero su aparición igual tomó por sorpresa al homenajeado.

Un final con sobresaltos

El momento no salió como estaba pensado. La actuación coincidió con la salida del capitán y su familia, por lo que la música quedó de fondo hasta que, por problemas técnicos, el sonido se cortó de golpe. Quienes seguían la transmisión no tardaron en quejarse en las redes por el final abrupto del show del cantante preferido del "10".

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