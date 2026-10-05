Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores, tras haber estado 57 días sin operar

Los reclamos, de acuerdo con los trabajadores, alcanzan a unas 1.000 familias. “La empresa está en falta en todo sentido: con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones, y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo”, afirmó Franco Vázquez, representante de los trabajadores despedidos de Flybondi.