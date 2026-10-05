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Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores, tras haber estado 57 días sin operar

La aerolínea low cost inició el proceso judicial para renegociar sus deudas. El expediente quedó a cargo del Juzgado Comercial N° 24.

FlyBondi. La compañía conserva actualmente tres aeronaves en el país.
FlyBondi. La compañía conserva actualmente tres aeronaves en el país. (Foto: FlyBondi)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras 57 días sin operar por una crisis financiera, Flybondi se presentó el viernes en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Comercial en Buenos Aires.
  • La aerolínea enfrenta embargos de ARCA y ANAC, deudas laborales con más de 700 familias, devolución de aviones a lessors y miles de cancelaciones de vuelos sin reembolsar.
  • El desafío central de la compañía será acreditar su viabilidad para reanudar operaciones y acordar un plan de pagos ante un pasivo millonario que definirá su continuidad.
Resumen generado con IA

Después de 57 días sin operar vuelos, Flybondise presentó el viernes en concurso preventivo de acreedores, en medio de una profunda crisis financiera y operativa. Hoy, el Poder Judicial de la Nación asignó el juzgado que tendrá a su cargo el expediente.

Crisis en Flybondi: la Justicia embarga sus cuentas por una deuda fiscal de $1.500 millones

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La presentación fue realizada por el estudio Grispo y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, Secretaría N° 47, conducida por Santiago Medina.

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El concurso preventivo busca abrir una instancia formal para que la compañía pueda renegociar sus deudas con los acreedores, eventualmente obtener quitas y establecer un nuevo esquema de pagos a partir de la fecha de inicio del proceso.

Flybondi en crisis: operó con un solo avión y ya canceló más de 2.500 vuelos

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Por el momento, no se otorgó la conexidad con el concurso preventivo de OCA, la otra empresa del grupo COC Global, perteneciente a Leonardo Scatturice. Ese expediente tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 23.

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El desafío de Flybondi: demostrar que puede seguir operando

Uno de los principales desafíos que enfrenta ahora la aerolínea será acreditar que reúne las condiciones necesarias para sostener su actividad durante el proceso concursal.

La situación adquiere especial relevancia debido a que Flybondi lleva casi dos meses sin operar vuelos. A esto se suma que su página web volvió a quedar fuera de servicio, lo que dificulta tanto la comercialización de pasajes como la gestión de las reservas existentes.

La compañía conserva actualmente tres aeronaves en el país, aunque permanecen sin operar. Las otras diez fueron devueltas a sus "lessors". Algunas de esas unidades todavía mantienen matrícula argentina y permanecen en el país a la espera de completar el proceso de devolución.

Reclamos laborales y deudas

La situación financiera de Flybondi también se refleja en los reclamos de sus trabajadores y exempleados.

La semana pasada, un grupo de extrabajadores se concentró frente al edificio de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en avenida Leandro N. Alem 650, para reclamar la intervención del organismo ante la situación laboral de la compañía.

Los representantes fueron recibidos por la subsecretaria Claudia Testa. Según informaron los propios manifestantes, durante el encuentro plantearon reclamos vinculados con el atraso en el cumplimiento de los retiros voluntarios y el incumplimiento en el pago de indemnizaciones por despidos sin causa.

Los reclamos, de acuerdo con los trabajadores, alcanzan a unas 1.000 familias. “La empresa está en falta en todo sentido: con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones, y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo”, afirmó Franco Vázquez, representante de los trabajadores despedidos de Flybondi.

A las obligaciones laborales se suman las deudas con organismos públicos. Entre agosto y septiembre, las cuentas de la aerolínea fueron embargadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por deudas superiores a $1.500 millones en cada caso.

También existen reclamos de proveedores y prestadores. Entre ellos figura el Hotel Presidente, que reclama una deuda de aproximadamente $660 millones.

Los reclamos de los pasajeros

La crisis de la aerolínea también generó un volumen creciente de reclamos de pasajeros afectados por cancelaciones.

Según un relevamiento del sitio Failbondi, durante 2026 Flybondi canceló alrededor de 2.400 vuelos, con unos 383.000 pasajeros afectados.

De acuerdo con esa misma fuente, la compañía no habría realizado desde enero reembolsos a pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados. Si se toma como referencia un ingreso mínimo de U$S50 por pasajero y por tramo, el monto involucrado superaría los U$S19 millones.

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