Flybondi acumula deudas por casi $610.000 millones, pero asegura que busca evitar el cierre

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores con deudas por $609.589 millones, equivalentes a unos U$S396 millones al tipo de cambio oficial. La documentación presentada ante la Justicia expone la profundidad de la crisis financiera de la aerolínea low cost, que reconoció que desde marzo de 2026 no podía afrontar regularmente sus compromisos y que, pese a la interrupción de sus vuelos, busca evitar el cierre definitivo.